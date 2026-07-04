河好如初／台、越、印尼團隊 打贏首仗

本屆的設計思考工作坊有三名外籍學生參加，而且全被編在同一組，這支結合了台灣、越南、印尼的多國團隊，在背景相異、語言溝通不順暢的不利環境下，卻異軍突起，計畫結合越南的水上木偶戲和印尼峇里島的身心淨化儀式，把民眾帶到河邊，這項融合多元文化的提案讓他們獲得第一名。

名為「河你在一起」的團隊，成員包括了就讀元培醫事科技大學環境工程衛生系三年級、越南籍的韋文雄和阮氏淵，清華大學商業管理系大三、印尼籍的易仙麗，以及兩位本地生—清華大學特殊教育系應屆畢業的梁瑜庭和苗栗農工的梁宇豪。這支「 國際牌」的隊伍，在一群討論時七嘴八舌的團隊中，顯得很不一樣。

阮氏淵表示，越南的垃圾大都掩埋處理，不像台灣有這麼多垃圾焚化爐，很多垃圾就流進河裡，民眾也習以為常。她想看看台灣學生如何思考和解決河川汙染問題。韋文雄說，越南經濟開始起飛，社會也注意到河川保育問題，他和阮氏淵既是同學，也是同鄉，因此相約來參加。

易仙麗說，印尼河川除有汙染問題，沿河而建的違章建築不但阻礙水流，洪患甚至造成許多弱勢者喪命，河川安全是一大隱憂，因此報名工作坊。

隊伍成員背景不同，但目標一致，都是為了河川保育。學習特殊教育的梁瑜庭決定化劣勢為優勢，透過多元文化交流，促進民眾與河川情感連結。做法是在頭前溪豆腐岩景點搭建展演舞台，舉辦越南水上木偶與印尼峇里島美拉斯蒂身心宇宙淨化儀式，喚起參與者看到頭前溪的美，讓每次活動都累積為河川保育力量。

河好如初設計思考工作坊

東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會、聯合報共同主辦，網址：river.udn.com