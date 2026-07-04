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健康永續行動家／基隆長庚積極提升社區照護 降病人住院依賴

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北報導

<a href='/search/tagging/2/基隆長庚醫院' rel='基隆長庚醫院' data-rel='/2/256978' class='tag'><strong>基隆長庚醫院</strong></a>積極提升<a href='/search/tagging/2/社區醫療' rel='社區醫療' data-rel='/2/247939' class='tag'><strong>社區醫療</strong></a>照護，院長<a href='/search/tagging/2/吳俊德' rel='吳俊德' data-rel='/2/244188' class='tag'><strong>吳俊德</strong></a>與同仁、民眾健走，一起運動遠離慢性病。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院積極提升社區醫療照護，院長吳俊德與同仁、民眾健走，一起運動遠離慢性病。圖／基隆長庚醫院提供

面對醫療現場人力不足，基隆長庚醫院院長吳俊德認為，台灣醫療的下一步，應降低住院需求並提升社區照護發展，例如部分感染性疾病可改為門診注射抗生素，一些術後恢復狀況穩定的患者也可縮短住院時間；同時積極推動在宅醫療，讓醫師與護理師進入病人家中提供照護服務，減少對病床與住院資源的依賴。

智慧醫療與人工智慧也成為重要解方，吳俊德說，資通訊最大的挑戰在於系統間的「溝通」與「整合」。長庚藉由推動ＨＩＭＳＳ國際認證白皮書，對全院的資訊系統進行全面的體檢與升級，同時透過SMART on FHIR等技術，強化內部同仁的技術能力並優化醫療資訊交換標準。

結構化病歷是長庚體系推動數十年的項目，使後續數據應用可以快速開花結果。吳俊德舉例，如ＥＲＡＳ跨團隊整合的視覺化面板、兒童眼科近視預估模型、十二項心臟檢查預測模型等。目前醫囑導入Medi-span的智慧用藥決策支持系統，依照病患個人的慢性病項目、過去病史，協助醫師檢查用藥合理性，全方位為病人安全把關。

吳俊德表示，目前院內逐步導入語音辨識病歷系統與智慧化資訊工具，減少醫護人員文書作業時間，讓專業人力投入更有價值的醫療工作。過去護理師常因撰寫病歷而被迫延後兩、三個小時下班，透過資訊化與智慧化工具，已可做到下班後半小時可以離開醫院，望減輕負擔並提升留任意願。

最近護病比入法，吳俊德說，這是提升護理工作環境與病人安全的正確方向，但此時上路，是相對艱困的時機點。台灣的醫療已走到轉捩點，護理人力普遍不足，實施護病比標準後，為了避免醫院關床且服務量下降，除了要有緩衝期讓大家來適應，轉型更是重要。

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