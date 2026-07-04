聽新聞
0:00 / 0:00
河好如初／設計思考工作坊 手腦並用
第三屆設計思考工作坊已於清華大學圓滿落幕，雖然第一天受到米克拉颱風外圍環流帶來的豪雨，但澆不熄同學們對河川議題的熱情，本屆工作坊有六項特色：
一、天候不佳報到九成
受颱風外圍環流影響，新竹忽晴忽雨，活動在安全優先前提下仍有逾九成報到率，展現高度參與意願與行動力，也為創意激盪奠定基礎。
二、國際生加入、高中生團報，多元共融找解方
來自越南、印尼及馬來西亞等國際學生，與本國學員共同參與，形成跨國、跨校、跨域的多元共學，高中與大學生混編，不但心智大翻轉，也有打掉重練的挫折感。大家在意見衝突中共同尋求破框解方，呈現緊張又溫暖的團隊能量。
三、清華大學水地圖踏查
微雨中清華藍帶踏查路線涵蓋荷塘、廢水處理廠、成功湖、小溪等地景。清華校狗「牛排」及「巧巧」踩水陪伴增添趣味。幾組同學並齊聚梅園，向清華在台復校首任校長梅貽琦行禮致意。
四、模型落地眾人驚呼
河川垃圾打撈船「波賽噸」模型亮相，實作震撼全場。隊長連國筌公開設計、切割、組裝與測試的過程。當影片秀出模型下水測試成功，台下新同學紛紛驚呼「好強」！表達出對整個從零到一落地實作歷程的敬佩。
五、二度挑戰腦力極限
「設計思考」是一場高強度的腦力體操，也需要手腦並用的實作訓練。
本屆至少有五位學員二度參與，包括靜宜大學的沈瑞文、政大科技管理與智慧財產研究所的陳鴻杰、勤益科大的曾姵綸、開發「你家的水從哪裡來」網站的中科實驗中學姚得樂，以及嘉義大學體育與健康休閒研究所馬來西亞僑生張靖筠。
六、立可拍開心留影
學生用拍立得拍照並寫下祝福，帶走的不只是相片，而是融合掌聲、笑聲與呵欠聲的團隊回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。