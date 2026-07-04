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河好如初／設計思考工作坊 手腦並用

聯合報／ 記者邱文通陳美萍／新竹報導

第三屆設計思考工作坊已於清華大學圓滿落幕，雖然第一天受到米克拉颱風外圍環流帶來的豪雨，但澆不熄同學們對河川議題的熱情，本屆工作坊有六項特色：

一、天候不佳報到九成

受颱風外圍環流影響，新竹忽晴忽雨，活動在安全優先前提下仍有逾九成報到率，展現高度參與意願與行動力，也為創意激盪奠定基礎。

二、國際生加入、高中生團報，多元共融找解方

來自越南、印尼馬來西亞等國際學生，與本國學員共同參與，形成跨國、跨校、跨域的多元共學，高中與大學生混編，不但心智大翻轉，也有打掉重練的挫折感。大家在意見衝突中共同尋求破框解方，呈現緊張又溫暖的團隊能量。

三、清華大學水地圖踏查

微雨中清華藍帶踏查路線涵蓋荷塘、廢水處理廠、成功湖、小溪等地景。清華校狗「牛排」及「巧巧」踩水陪伴增添趣味。幾組同學並齊聚梅園，向清華在台復校首任校長梅貽琦行禮致意。

四、模型落地眾人驚呼

河川垃圾打撈船「波賽噸」模型亮相，實作震撼全場。隊長連國筌公開設計、切割、組裝與測試的過程。當影片秀出模型下水測試成功，台下新同學紛紛驚呼「好強」！表達出對整個從零到一落地實作歷程的敬佩。

五、二度挑戰腦力極限

「設計思考」是一場高強度的腦力體操，也需要手腦並用的實作訓練。

本屆至少有五位學員二度參與，包括靜宜大學的沈瑞文、政大科技管理與智慧財產研究所的陳鴻杰、勤益科大的曾姵綸、開發「你家的水從哪裡來」網站的中科實驗中學姚得樂，以及嘉義大學體育與健康休閒研究所馬來西亞僑生張靖筠。

六、立可拍開心留影

學生用拍立得拍照並寫下祝福，帶走的不只是相片，而是融合掌聲、笑聲與呵欠聲的團隊回憶。

馬來西亞 清華大學 印尼

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