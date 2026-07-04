河好如初／波賽噸垃圾清潔船 即將啟航

揮別米克拉颱風外圍環流豪雨帶來的陰霾，一百多名來自大學及高中的學生，六月廿七、廿八日兩天在國立清華大學「河好如初」設計思考工作坊中，挖空心思為河川問題提出解決方案。今年初獲得入圍的波賽噸隊，在決賽會場展示他們設計生產的河川清潔船，獲得五萬元獎金，未來將投入市場，成為最早讓設計落地的隊伍。

這場兩天一夜，由東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會及聯合報共同主辦的設計思考工作坊，已邁入第三屆，報名人數一屆比一屆多，本屆共有一百多名同學參加。在東海大學工業設計系教授羅際鋐等「苗圃教練」指導下，透過設計思考的方式，先梳理出河川的問題，再各自發想解決方案，未來將在苗圃教練的陪跑下，讓河川問題解決方案落地執行，半年後參加決賽。

工作坊的第一天，舉辦了今年初設計思考工作坊八組入圍團隊的決選，並選出前三名，一至三名分別是東海大學的「波賽噸」垃圾清潔船；大同大學焦瑩瑄的「濕在必行」人工濕地影像數位分身Ａｐｐ；勤益科大「河情河理」生態浮島。分別獲得五萬、三萬、二萬元的獎金。

「波賽噸」隊長、東海大學工業設計系的連國筌表示，他們成功的祕訣，就是有想法、有方向加上創意，再下決心把產品做出來。

第二名的大同大學「濕在必行」隊，團員從原本的四人，因課業繁忙陸續退出到最後只剩焦瑩瑄一人，她堅持到底，和新北市高灘地工程管理處及導覽志工聯繫，透過ＡＩ上傳新北濕地汙染情況，即時通知人員前往處理。她獲獎後最想說的話是「媽！我辦到了！」

雖然米克拉颱風外圍環流帶給全台多處地區短延時強降雨，活動前一天新竹市區部分道路甚至一度積水盈尺，學生們冒著風雨前來，但活動第二天雨過天青。清華大學主任秘書詹鴻霖及清大原子科學院長葉宗洸均到場勉勵同學為台灣的流域永續盡一分心力。

本屆設計思考工作坊除了有台、成、清、陽明交大在內共五十多所大學和中學生報名，還有三名越南和印尼的外籍生，更有數名今年初參加過設計思考工作坊的學生，再度報名參加。

主辦方清大原子科學院分析與環境科學研究所長周秀專表示，每位參加者都應為自己的堅持感到驕傲。東海大學研發長林惠真表示，提案如何聚焦落實，得獎後獎金怎麼分，都是人生課題。

聯合報系永續長羅國俊表示，同學在風雨中抵達，在晴空下賦歸，他以蘇東坡「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴」，勉勵同學只要有熱情、堅持再加上一點運氣，即可豁達面對人生挑戰。