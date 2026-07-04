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健康永續行動家／基隆長庚落實綠色醫療 無紙化多管齊下

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北報導
基隆長庚醫院院長吳俊德表示， 基隆院區更因應多雨氣候，極大化雨水與機組冷卻水循環回收機制。 記者許正宏／攝影
基隆長庚醫院院長吳俊德表示， 基隆院區更因應多雨氣候，極大化雨水與機組冷卻水循環回收機制。 記者許正宏／攝影

許多醫療體系發展永續以無紙化、節電為精進方向，但能想像到醫院動手術，不需要申請紙本診斷書，無需帶錢就能住院開刀？基隆長庚與數家保險公司合作，在患者住院期間，醫院便提供醫療收據與診斷資訊對接保險公司。出院前，保險理賠金即可抵減醫療費用，若醫療費用可完全由保險支出，便能直接出院，便民又減少繁瑣程序。

基隆長庚醫院院長吳俊德表示，二○一三年起，長庚體系從林口院區開始，實施無紙化，並於二○二二年發表永續白皮書。自醫療資訊系統（ＨＩＳ）升級至二點○版起，便全力打通無紙化最後一哩路，從二○一七年起布局，並於二○二四年全面完成「數位同意書」簽署系統，涵蓋門診、住院、ＩＣＵ自費耗材到手術同意書。

避免數位落差，也保留人性，吳俊德說，對沒有手機、無法操作科技的長者或癌症長期追蹤患者，院方仍體貼保留紙本簽署，保障就醫平等權；同時，方便患者簽名，院方大量添購平板電腦 ，並採用具國際認證的簽署技術，數位簽章可記錄臉部特徵與ＧＰＳ經緯度，增加防偽機制。

吳俊德分享，曾有患者必須開刀，但家屬分身乏術無法前來簽署同意書，後來在遠方的家屬透過App，在線上替家人代簽同意書。今年更進一步與保險公司合作，讓部分向保險公司申請理賠的金額，可以直接線上對接，獲得理賠。統計顯示，長庚全體系三年來累計減少紙本同意書五十萬張，折合碳排達八點五噸，致力綠色醫療

隨著ＡＩ科技與高階醫療設備進駐，醫院用電量預估將暴增二至三倍，吳俊德說，基於病人安全，醫院照明與冷氣無法盲目限電，「綠能與精實管理」成為下一步關鍵。前兩年，長庚已將體系內空調、宿舍熱水系統全面汰換為一級能效設備，並在各院區屋頂布建太陽能板；基隆院區更因應多雨氣候，極大化雨水與機組冷卻水循環回收機制。

空間管理上，基隆長庚也導入區域管制的空調分區技術，讓施工或未使用的區域能獨立關閉，兼顧節能與感染管制。近期全新負壓手術房落成，吳俊德說，院內舊型負壓隔離病房是自二○○三年時，因為ＳＡＲＳ疫情由國家補助建置，挺過新冠肺炎疫情，歷經廿年歲月，終於今年功成身退而拆除，未來將整修為現代化防疫病房與醫師辦公空間，見證台灣醫療韌性的永續傳承。

吳俊德 基隆長庚 綠色醫療 永續 環保 ESG 長庚醫院

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