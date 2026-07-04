健康永續行動家／基隆長庚院長吳俊德 建立品牌、願景留才

基隆長庚醫院院長吳俊德強調，在「醫療需求持續增加，資源成長有限」情形下，醫院必須建立品牌及願景，讓員工認同產生向心力。記者許正宏／攝影

永續是社會發展趨勢，醫療缺工嚴峻，人才永續是重中之重。基隆長庚醫院院長吳俊德表示，人才永續是困難任務但勢在必行，醫療系統若無足夠人力，再完善制度與設備都無法運作。在「醫療需求持續增加，但資源成長有限」情形下，不只高薪留才，醫院必須建立品牌及願景，讓員工認同產生向心力，院方也要以身作則。

醫療人力不足 醫院管理須轉型

吳俊德表示，過去談永續多聚焦環境、資源，但近年護理人力荒讓醫界深刻體認，「人的永續」才是永續發展核心。在健保總額制度下，醫院都必須在有限資源中兼顧品質、人力與經營，面對急重難罕症照護、教學研究及區域責任，壓力更大。

一九七六年長庚醫院成立時，台灣每萬人口約僅十九張病床，遠低於當時先進國家平均約四十張，創辦人王永慶蓋醫院，擴增病床。經數十年發展，目前全台每萬人口病床數近八十張，遠高於多數先進國家，卻面臨醫護人力不足。

吳俊德說，醫院每增一張病床，都需護理師、醫師、藥師、醫檢師、營養師及復健師等專業人力支撐，因應少子化與人口老化造成的人力不足，轉型勢在必行。

「沒有人希望一輩子都做輪三班的工作」吳俊德認為，關鍵並非單純薪資不足，而是工作型態與現代生活衝突。護理工作必須輪值大小夜班，對生理健康、家庭生活與育兒都造成挑戰，這樣的工作模式本身有結構性限制，護理人力問題並非台灣獨有，美國、澳洲、日本同樣面臨困境。

多軌升遷制度 護師藥師有願景

吳俊德說，醫院留才不能只靠加薪，應建立完整的人才發展制度，除提供具有競爭力的薪資待遇，更重要的是讓醫療人員看見成長機會與未來願景。以同樣面臨缺工的藥師為例，長庚系統內建構了學術型、教學型、臨床型與諮詢型等多軌升遷機制，讓只想專注臨床、渴望投入研究，或熱中於教學的藥師，都有發揮的空間。

吳俊德表示，同樣的，對護理師而言，護理師年輕時投入急重症照護，累積經驗後可轉任個案管理、教學訓練、健康管理、在宅醫療或行政管理等職務，降低長期輪班對身心造成的負擔。

吸引人才加入 拚醫療第一品牌

科技龍頭輝達執行長黃仁勳說，他不是個好相處的人，但輝達卻是許多人的職涯首選。吳俊德說，這是大家對品牌高度認同，輝達是ＡＩ產業的第一品牌；長庚也期許成為醫療的第一品牌，讓大家願意進來，員工認同醫院願景，才能永續經營。

吳俊德表示，重視職場健康、安全與支持系統，包括異常工作負荷預防、職場暴力防治等，醫院透過「健康台灣深耕計畫」積極投入員工關懷，包括辦理紓壓與健康促進活動、駐點心理師提供同仁心理支持，並規畫多元健康與心理衛教講座，協助同仁在高壓醫療環境中，維持身心健康與工作韌性。

基隆長庚醫院致力智慧醫療、全方位落實綠色醫療永續理念。圖為皮膚病理數位化全玻片影像系統正式成立，院長吳俊德（左二）與相關主管合影。記者廖靜清／攝影

設友善委員會 護理師離職率降

吳俊德說，目前也成立護理友善委員會，逾半成員是基層護理師，讓第一線告訴大家問題在哪裡。基隆長庚護理人員離職率二○二四年下半年開始下降，比前一年同期降百分之二點二；增聘部分工時人員一二二位，其中護理師九十七位，讓現有全職護理師不致長期處超載狀態。薪酬方面，長庚體系調薪幅度達百分之四點一，並持續發放高月份年終獎金，這是對同仁付出的具體回應。