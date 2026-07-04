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健康你我他／誤當醉酒摔車 錯失中風搶救期

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
公公騎車摔倒，中風誤當喝醉了，半邊癱瘓家人累。圖／林靜瑜提供
公公騎車摔倒，中風誤當喝醉了，半邊癱瘓家人累。圖／林靜瑜提供

血管疾病高居國人10大死因第4位，也是成人失能的重要原因。高血壓、糖尿病、高血脂控制不佳，以及熬夜、壓力大、缺乏運動等，都會增加中風風險。急性缺血性腦中風可以透過靜脈血栓溶解治療及動脈取栓術，大幅提升恢復機會。

老闆娘的表舅便是最好的例子。70多歲的他，樂於分享年輕時與台灣第一美人胡茵夢同校的趣事。難以想像，他曾因中風手腳無力、不能說話，經由長期復健，如今不僅能侃侃而談，還可騎機車四處串門子。重新站起來的毅力，令人敬佩。

我的公公就沒有如此幸運。嗜飲小酒的他，騎車摔倒，被人送回家後，家人誤以為只是喝醉，睡一覺就沒事，因而錯失黃金治療時間。

等發現公公眼歪嘴斜、左手左腳下垂，送醫確診中風，又因無法忍受復健的疼痛而放棄訓練，最終長期臥床，生活全靠婆婆照料。

中風其實有跡可循，應牢記「FAST」口訣：F是臉歪（Face）、A是手無力（Arm）、S是說話不清（Speech）、T是立即送醫（Time）。只要出現任何一項症狀，應立即就醫，才能把握治療契機，避免終身遺憾。

中風 血管 腦中風

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