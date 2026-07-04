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愛肝達人站／年老重訓，老房加蓋？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

「醫師，我只是去健身房重訓，怎麼差點連命都沒了？」

這幾年，重訓成了新的全民運動。

以前流行慢跑、騎腳踏車、打球，如今不少年輕人、中年人，甚至7、80歲長者，都走進健身房。社群媒體到處都是增肌、減脂、練核心的影片，好像沒練出幾塊肌，就趕不上健康潮流。

然而，最近幾年我接連遇到3位病友因劇烈胸痛緊急送醫，兩位診斷為主動脈剝離，另一位則是心臟瓣膜腱索斷裂。巧合的是，3人在發病前，都曾做過高強度重訓或舉重。

當然，不能說重訓是元凶。真正的問題，往往不是槓鈴，而是原本就已老化的心臟與血管，只是在劇烈用力的那一刻，終於撐不住了。

醫學早已證實，適當的阻力訓練可以增加肌肉量、改善骨質疏鬆、提高基礎代謝率，也能減少跌倒與失能，對高齡者尤其重要。問題在於，很多人把「適度重訓」，練成了「拚命重訓」。

不少中老年人退休後終於有時間運動，看到旁邊年輕人舉50公斤，自己也想挑戰；下星期60公斤，再下星期70公斤，彷彿人生第二春，就是從槓鈴開始。

這很像老房子加蓋。屋齡5、60年的房子，不是不可以整修，也不是不能加蓋；但加蓋之前，總要先看看地基、梁柱和鋼筋是否還撐得住。人體也是如此。

肌肉可以愈練愈壯，心臟、瓣膜和血管卻不一定同步變年輕。尤其主動脈是全身最大的血管，經過數十年血流衝擊，再加上高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等因素，血管壁可能早已因老化或動脈硬化而變得脆弱，甚至已有肉眼看不見的裂痕。

偏偏舉重、硬舉、深蹲等高強度重訓，需要對抗地心引力；若再閉氣用力，胸腔壓力與血壓瞬間飆升，主動脈承受的壓力也跟著暴增。如果血管本來就有弱點，這一下，可能就是最後一擊。

有人問：「別人都沒事，為什麼偏偏是我？」因為健身房裡，比的不只是肌肉，更是血管的年資。20歲的血管和60歲的血管，外表看不出差別，承受壓力的能力卻可能天差地遠。

因此，中老年人開始重訓前，不妨先做一次健康檢查，了解心臟和血管是否健康。有高血壓、主動脈擴張、心臟瓣膜疾病或家族病史的人，更應循序漸進，不要一開始就挑戰極限重量，也不要閉氣硬撐。

重訓不是比誰舉得最重，而是比誰能健康地舉得最久。年輕時，我們追求的是突破紀錄；年老時，更重要的是突破年齡。別把健身房變成急診室的前一站。

老房子不是不能加蓋，而是加蓋前，要先檢查地基與梁柱；中老年人不是不能重訓，而是重訓前，要先了解自己的心臟與血管。

畢竟，肌肉可以練成六塊肌，但主動脈只有一條；槓鈴放下了，明天還可以再舉，主動脈一旦裂開，人生未必還有下一次。

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