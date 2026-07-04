院長講堂／高雄榮總院長陳金順 以腎臟科細膩思維 打造永續平民醫院

軍醫院歷練近30年的腎臟科醫師陳金順，2024年1月接掌高雄榮民總醫院院長，他習慣用內科醫師把小事看深看細的思維治理醫院。從醫療品質、制度到管理，他用腎臟科式的細膩哲學，推著整座醫院往前走。

出身嘉義朴子農家子弟的陳金順，從小立志行醫，國防醫學院畢業後，歷經部隊與醫學中心完整訓練，最終選擇投入腎臟科。

改革醫學教育 建立完整思考邏輯

陳金順表示，腎臟科常被稱作「讀書科」或「漢醫院」，需要極深厚的生理學基礎與大量閱讀能力，很多小地方都要想得很細。他認為，醫師最重要的是一顆細心，「沒有高不高明的醫師，只有仔不仔細的醫師」。

行醫路上，他難忘的永遠是醫病關係，調派到不同地區軍醫院，都有病人跟著他跑，跟許多病人變成朋友，老病患家屬會半開玩笑對他說，「爸媽都是你送走的」，由此可見陪伴病患走過生老病死的深厚情感。

陳金順更引以為傲的是投入醫學教育改革，他一手建立台灣住院醫師PGY訓練制度，讓醫師訓練不只是背知識，更能建立完整思考邏輯與價值觀，醫學教育就是「大量教學、大量傳承」，唯有一代帶一代，醫療品質才能往下扎根。他也長期投入台灣腎臟醫學會推動國際交流，提升台灣腎臟醫學在亞洲的能見度。

推動智慧醫療 首創醫院品管中心

接掌高榮後，陳金順首要任務是將醫院變成真正照顧弱勢、重症患者的平民醫院，「疾弱窮病，就是我們的戰場」，醫院存在的價值，不只是醫療技術，而在於替病人清理最辛苦、最沉重的戰場。

高榮是高屏地區唯一公立醫學中心，陳金順上任後成立智慧醫療與精準醫療中心，推動數位科技、細胞治療及跨團隊整合，讓醫學中心不只是看病，更成為醫療創新平台；也首創醫療院所「品管中心」，並納入院務會議固定追蹤機制；更成立國際事務推動中心，將2025年定為高榮「永續元年」，列出10大永續目標，讓醫院從裡到外脫胎換骨。

「醫療不能只靠名醫，而是靠整個系統穩定運作。」陳金順認為，從流程、品質到教育訓練，都必須建立完整機制。「說出的話一定做到」，只要承諾過的事情，他一定堅持到底，同仁都可以回頭檢視互相提醒，「做不到也要給答案」。醫院治理圍繞三件事：病人、員工、醫院，除了照顧病患、重整醫院，也調整升遷與培育制度，讓年輕醫護與契約人員看得到未來。

減少傷腎陷阱 盼「磷」納入食品標示

陳金順更規畫「未來教室」，導入沉浸式互動、大型智慧面板與AI應用，打造具未來感的醫療環境、「醫療主權式AI」。高雄近年積極發展城市生成式主權AI，高榮希望結合自身醫療資料與在地資源，建立屬於高雄醫療場域的AI模型。

「醫師未必最會養生」，陳金順常叮嚀病人不要熬夜、少喝酒，但很多場合還是得應酬，但他長年維持跑步習慣，熱愛打桌球，體重維持70公斤，數十年如一日。

腎臟科也是飲食科，陳金順說，許多腎臟疾病與長期飲食、代謝失衡有關，腎病治療不該是先開藥，而是從蛋白質、電解質與酸鹼平衡開始管理。他雖工作忙碌，仍籌畫推動把「磷」這個影響腎臟甚鉅的成分，清楚標示在食品包裝上，減少日常飲食傷害腎臟的隱形陷阱，守護大家的健康。

陳金順提出「三個賺」：賺生命、賺品質、賺錢，他認為，只要願意相信醫師、定期檢查、配合治療，就能「賺到生命」。

高雄榮民總醫院院長陳金順。記者郭韋綺／攝影

陳金順

專長：內科學腎臟學、膜性腎病變、糖尿病腎病變之疾病生物標記、末期腎病變生物資料庫之建立及分析

現職：高雄榮民總醫院院長、國防醫學院醫學系教授、台灣腎臟醫學會理事、台灣臨床研究倫理審查學會理事、台灣人體生物資料庫學會監事、財團法人藥害救濟基金會臨床委員

學歷：國防醫學院醫學研究所博士、台大EMBA管理學院會計管理組碩士

經歷：高雄榮民總醫院副院長、內科部主任、教學研究部主任；三軍總醫院一般醫學部主任、腎臟科主任、基隆分院院長；台灣腎臟醫學會秘書長

給病人的一句話：

生活品質來自飲食、運動與健康自主管理，照顧好自己，健康就是最大財富。