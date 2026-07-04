有行旅／紐西蘭南島悠活漫旅

揮別米克拉颱風外圍環流豪雨帶來的陰霾，一百多名來自大學及高中的學生，六月廿七、廿八日兩天在國立清華大學「河好如初」設計思考工作坊中，挖空心思為河川問題提出解決方案。今年初獲得入圍的波賽噸隊，在決賽會場展示他們設計生產的河川清潔船，獲得五萬元獎金，未來將投入市場，成為最早讓設計落地的隊伍。

2026-07-04 00:17