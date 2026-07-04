台大醫院、長榮航空合推「空中仁醫」協助機上醫療

高齡旅遊需求增加，飛航健康議題備受重視，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，曾於半年內三度搭機，三度遇機上乘客需要醫療協助，多為長輩因飛航高度、氣壓等因素，導致胸悶不適、喘不過氣等。台大醫院與長榮航空簽訂合作備忘錄，加入「空中仁醫」計畫，有意願醫師可至長榮系統註記，如乘客發生狀況，空服員將請求協助。

「空中仁醫」計畫簽署儀式昨天舉行，由台大院長余忠仁與長榮航空總經理孫嘉明代表雙方簽署合作備忘錄。余忠仁表示，隨著全球交流日趨頻繁以及新興傳染病的潛在威脅日益增加，旅遊醫學已不再只是疫苗接種，而是涵蓋出國前健康風險評估、慢性疾病管理、傳染病預防、旅途中健康照護以及返國後健康追蹤等健康管理服務。

程劭儀分享，曾在半年內三度搭機時遇到機上乘客身體出狀況，醫護人員廣播尋求醫療人員協助，發現自家同事也出面協助，這三次乘客情況均不危急，經處置後無大礙。但現行班機上常備藥物較少，盼透過相關計畫，升級機上醫療設備，並建議高齡長輩出發前，預先至旅遊醫學門診，評估是否適合搭機。

台大醫院副院長黃國晉說，曾在赴香港參與國際會議途中，遇到孕婦流產需協助，然而機上設備陽春，「有氧氣筒、血壓計、止痛藥，但仍利用既有資源，陪伴婦人直至降落機場，由當地醫療院所負責接手救治，呼籲各家航空公司定期更新、查核機上醫療設備。

台大醫院鼓勵醫師加入「空中仁醫」計畫，在機上緊急情況時出手相助。孫嘉明強調，年長不代表不健康，個人身體狀況自己最清楚，長榮除透過空中仁醫計畫提供民眾協助，也導入「MedLink」，可在緊急事件時與地面醫療人員連線，至於機上設備，目前除基本的血壓計、常備用藥，也納入腎上腺素。