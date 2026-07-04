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出國傷病搭醫療專機返台 保險未必賠

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疫情後出國旅遊民眾多，國外醫療費用高昂，許多人尋求醫療專機回台。圖為台灣私人飛機品牌提供的醫療專機機隊。聯合報系資料照
疫情後出國旅遊民眾多，國外醫療費用高昂，許多人尋求醫療專機回台。圖為台灣私人飛機品牌提供的醫療專機機隊。聯合報系資料照

疫後許多年輕人帶長輩出門圓夢，或學子出國讀書、民眾參加滑雪、騎車等極限運動不慎受傷者，皆可能尋求醫療專機服務。專家表示，近年醫療專機需求不少，一年少則六十件、多則上百件。一般保險公司給付較不願意運用醫療專機，建議民眾可以在辦理保險時多加確認醫療專機理賠相關內容。

疫情後國人出遊頻率增加，一旦突發意外找上門，外國語言不通、醫療費用高昂，往往許多人想尋求醫療專機回台。台中童綜合醫院航空醫療救援中心國際醫療轉送服務執行長盧立華分享，有個案在上海發生腦動脈瘤破裂，經治療一個半月仍未見改善，跟保險公司詢問是否可給付專機回台，但保險公司要求狀況穩定才能回台。

幾經考量，患者仍希望盡早回台治療，因此聯繫專機服務，但由於無力負擔專機返台費用，因此由台灣醫護團隊前往，並採取民航機擔架座位，有醫護人員陪伴，花費約一百多萬元。

盧立華指出，醫療專機服務視患者嚴重狀況，距離、交通便利性等，費用不同。有些患者適用民航機擔架座位由醫護人員陪同，有些嚴重者需要專機給予氧氣量較高的環境，且專機有分大小、能乘載的醫護人員也有差別。

盧立華表示，一般保險公司傾向較經濟的方式理賠，常會表示醫療專機不在理賠範圍內，若另外尋求協助，價格較高。建議仿效國外保險公司，讓家屬自行找專機廠商後送回台，避免限定保險公司配合的專機才能理賠。

出國 專機 保險 理賠

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