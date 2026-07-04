醫病之間／抗癌應忌口？營養師：先確保吃得下再來談營養

桃園一名男子因口咽癌接受治療，進食困難，吞口水像吞碎玻璃刺痛，面對妻子鼓勵「多吃才有體力」並精心準備飯菜，始終提不起勁，長久下來也影響夫妻和睦。專業醫師認為追求營養均衡的前提是「吃得下」，適度提供喜好食物更能增進食慾。

聯新國際營養科組長謝佳真指出，頭頸癌、消化道癌與肺癌患者因放射治療與化療，常見唾液腺受損、口腔黏膜潰瘍及進食劇烈疼痛等情，是體重流失的高風險族群。若體重半年下降超過百分之五，代表營養風險進入「紅色警戒」，易導致免疫力下降與體力耗損，所以罹病進食仍相當重要，必要時，醫療團隊會評估使用鼻胃管或胃造口方式協助進食及補充營養。

聯新國際醫院副護理長鍾美怡表示，飲食衝突往往源於家屬的「好意」，曾有病友好不容易吃下一塊餅乾，卻遭家屬指責「吃甜的，治療就沒效」，讓病友產生挫敗與抗拒。其實，病患家屬應以「吃得下」為優先原則，從「監督進食」轉為「陪伴共餐」，適度保留病友原有喜好，如冰淇淋或咖啡，在調整份量與濃度後，反而有助提升食慾與情緒。

醫院指抗癌家庭常見的備餐迷思是雞精、魚精才能補充體力，其實這些蛋白質不如一顆水煮蛋，而綠拿鐵與精力湯體積大、易產氣，不適合胃口差或白血球偏低患者。

另外，只吃無油燙蔬菜過度清淡且低熱量易造成營養不良，濃縮補湯、中草藥汁未經專業評估可能增加肝腎負擔；還有一般認為要少油少糖少鹽，但如果食之無味，會造成進食意願下降，完全禁糖或水果也不對，應適量攝取反而提高滿足感可能增進食慾。