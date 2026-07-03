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2026礦山藝術季今開幕 以腳步閱讀礦山開啟｢尋寶路徑｣

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2026礦山藝術季即日起至8月23日，邀請民眾一同來礦山尋寶。圖／黃金博物館提供
2026礦山藝術季即日起至8月23日，邀請民眾一同來礦山尋寶。圖／黃金博物館提供

今天傍晚輕快奔放的爵士樂音在茶壺山下響起，暮色溫柔地染紅天空，黃金博物館「2026礦山藝術季」今開幕，由「盜魂爵士樂團」擔綱開場，在無敵海景的觀景台前，伴著徐徐海風與落日餘暉，與遠方的基隆山、陰陽海相互輝映。活動即日起至8月23日，以｢尋寶路徑｣為體驗方式，邀請民眾以腳步閱讀礦山。

新北市政府文化局副局長于玟表示，2026年延續往年以礦業地景與在地記憶為核心的脈絡，今年以「時間的礦脈：未來之金」為主題，將「採礦」視為一種跨越時空的共創行動，以及對未來的無限想像。

以「尋寶路徑」作為體驗藝術季的方式，透過尋寶任務設計，邀請民眾用腳步閱讀礦山。主線任務以地景藝術作品為節點，年度藝術家周學涵《副本：金瓜石》及，打破往常大家對巨大地景藝術作品的刻板印象，將作品拆解成一塊塊神祕的「小寶礦」，悄悄隱匿在聚落的角落中，只要依照藏寶圖線索，就能獲得限量的神秘任務寶石。

如果想開啟深度探索的支線任務，文化行旅則以「尋金之路」為起點，規畫「運輸之路：金瓜石・礦石的路徑」、「生活之徑：金瓜石・舊城的日常」及「再生之道：水湳洞・聚落的新生」3條精選走讀路線。也邀請瓜山國小的小朋友及在地居民作為引路達人，帶領旅人穿梭在藝術作品與歷史紋理之間，擴大感受礦山特有的文化深度。

此外今年表演活動引領民眾深度互動，「蘇俊穎木偶劇團」由團長一人分飾多角，以精湛口白將傳統布袋戲變得更加有趣；楊雨樵藝術家則以民間譚形式在五坑坑道帶來獨家即興聲響展演。此外，藝術家林祐聖、康雅筑及周學涵也將舉辦三場互動工作坊，共同創造新奇的藝術體驗。

為了讓大家能放慢腳步留宿山城，藝術季也與周邊優質民宿合作，推出專屬住宿優惠。「2026九份紅燈籠祭」也將於7月10日在九份登場，於盛夏中展現山城風華。更多活動及資訊，請至「2026礦山藝術季」活動官網（https://mineartfestival.com/）查詢。

盜魂爵士樂團帶領來賓一場探索作品之旅。圖／黃金博物館提供
盜魂爵士樂團帶領來賓一場探索作品之旅。圖／黃金博物館提供

康雅筑作品「尋金慕那遺忘之時」。圖／黃金博物館提供
康雅筑作品「尋金慕那遺忘之時」。圖／黃金博物館提供

周學涵作品「副本：金瓜石」。圖／黃金博物館提供
周學涵作品「副本：金瓜石」。圖／黃金博物館提供

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