武醫何宗融返鄉陪父親…轉戰義大癌治療醫院 成立精準中西醫合療中心

高雄義大癌治療醫院「精準中西醫合療中心」今天舉行揭牌儀式，正式宣告中西醫整合照護服務全面啟動。引人矚目的是，精準中西醫合療中心副院長何宗融原為花蓮慈濟副院長，此次由義大延攬加入；而花蓮慈濟院長林欣榮不僅親臨現場，未來更將每周五固定在義大癌治療醫院開設門診。

林欣榮強調，此次人才交流並非所謂的「挖角」。當年證嚴法師創設花蓮慈濟醫院時，即一心推動中西醫合療；義聯集團創辦人林義守建設義大醫院時，也抱持同樣理念。如今因緣俱足，兩大醫院決定攜手合作，透過人才交流與研究整合，結合義大在癌症治療與精準醫療的基礎，以及花蓮慈濟在罕病、巴金森氏症、失智症及AI中草藥基因研究的成果，形成跨院結盟，不僅造福病人，也推動更高階的醫學研究。

揭牌儀式嘉賓雲集，由義大癌治療醫院院長洪朝明主持，包括前立法院長王金平、花蓮慈濟醫院院長林欣榮及中醫師公會全國聯合會榮譽理事長陳旺全等人共同揭牌。

洪朝明表示，隨超高齡社會來臨及慢性患增加，民眾對醫療照護的需求已從單一疾病治療提升至全人健康照護。義大癌治療醫院長期深耕癌症治療與精準醫療，此次成立精準中西醫合療中心，將中醫與西醫專業緊密結合，提供病人更多元、更完整的治療選擇，希望透過跨專業團隊合作，提升治療成效與生活品質。

何宗融有武醫之稱，習武超過四十年、精通太極與柔道，同時具備武術背景與中醫專業。他指出，中心的成立有賴兩位關鍵人物支持：林義守與林欣榮。林欣榮更引介北部國衛院、健保署等資源，並分享花蓮慈濟多年中西醫合療的成果。加上義大在癌症與再生醫療的優勢，未來義大有望成為南部生技產業的領頭羊。

他強調，醫學中心等級的中西醫合療在全球仍屬罕見。新成立的中心以病人需求為核心，結合中醫辨證與西醫診斷，依個人體質與疾病特性量身打造治療計畫，提供個人化中藥處方、針灸治療、體質調理及長期療效追蹤，讓照護更精準、更符合患者需求。

精準中西醫合療門診服務範圍涵蓋多項特色領域，包括神經疾病中西醫合療門診，提供巴金森氏症、阿茲海默症及失智症、腦中風後復健、脊髓損傷、周邊神經病變及慢性疼痛等照護服務；癌症中西醫合療門診則針對癌症治療、化療及放射治療副作用緩解、癌症疲憊與疼痛照護、癌後復 原及體質調理等提供整合醫療治療。

此外，門診亦提供罕見疾病中西醫合療服務，包括漸凍症、遺傳性神 經肌肉疾病、腎上腺腦白質失養症、粒線體疾病等患者照護；另設有運動 傷害與運動醫學中西醫合療門診，結合運動醫學、筋骨疼痛治療及運動針灸等特色療法，滿足不同族群的健康需求。

何宗融過去在花蓮慈濟門診一號難求，他的中醫門診的病人遍及全台甚至海外，不少人慕名來作針灸治療，甚至有國外病人固定包機前來就醫。他強調，在花蓮慈濟每周二門診仍將維持，但在高雄看診交通更便利，能服務更多中南部及國際病人。他曾是角力選手與國家隊隨隊醫師，義大鄰近左營國家運動訓練中心，也有助於將中醫針灸導入運動員防護與醫療。

談及轉換跑道原因，年屆六十的何宗融表示，自己自高中離家後長年在中部與東部行醫，如今有機會將多年合療經驗帶回高雄，並能陪伴年邁父親，是人生難得的契機。

身為神經外科權威醫師，林欣榮透露，他將於每周五固定在義大癌治療醫院開診，服務南部病人並參與跨院研究。他強調，證嚴上人相信「有病就有藥醫」，如今在AI科技協助下，西醫得以理解中草藥如陳皮、艾草等在基因調控上的作用，甚至可能助於癌症治療。他深信兩院合作，必能早日研發出有效且平價的藥物，造福救治更多第三世界貧困的病患。

義大癌治療醫院「精準中西醫合療中心」今天舉行揭牌儀式，立法院前院長王金平出席與醫界及學界代表共同見證中心成立，期盼推動精準中西醫整合照護。圖／義大醫院提供

義大癌治療醫院院長洪朝明表示，隨高齡化社會來臨及慢性疾病患者增加，民眾對醫療照護的需求已從單一疾病治療提升至全人健康照護，此次成立精準中西醫合療中心，將中醫與西醫專業緊密結合，提供病人更多元、更完整的治療選擇。圖／義大醫院提供

義大癌治療醫院舉行「精準中西醫合療中心」揭牌儀式，攜手醫界專家共同見證中心正式成立，宣告中西醫整合照護服務全面啟動，打造精準、全人醫療新典範。圖／義大醫院提供