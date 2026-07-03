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影／亞洲首座精準中西醫合療中心揭牌 鎖定癌症、神經疾病與罕病

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影
義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影

義大癌治療醫院「精準中西醫合療中心」今揭牌，是亞洲首個結合中醫、西醫、基因檢測、人工智慧及再生醫療，鎖定癌症、神經疾病及罕見疾病患者的治療中心；副院長何宗融說，希望將過去被稱為「東方的一道光」的整合醫療模式照亮南台灣，讓患者不必長途奔波，也能接受中西醫整合治療。

曾打造中西醫精準醫療模式的花蓮慈濟醫院長林欣榮，攜手義大將經驗複製到南台灣，他今受邀出席揭牌儀式時表示，許多南部患者跑遍醫院，卻始終無法改善病情，被告知沒有更多治療方式，仍不放棄希望，往返東台灣奔波數小時接受治療，只為找到新的治療契機，引進這套模式後，患者即可就近獲得相同醫療資源。

何宗融進一步說明，中心採取四層次治療架構，包括中醫辨證論治、針灸等傳統治療，結合實證醫學及精準醫療，以COVID-19為例，團隊曾透過大量基礎研究，分析中草藥對病毒的作用並建立科學證據，另也延伸至癌症、高血壓、心臟病、憂鬱症及神經退化性疾病等領域。

他指出，團隊已建置整合千萬筆中草藥與疾病關聯資料「醫王一號」，結合中研院、國衛院及健保資料庫朝「醫王二號」升級，可依患者基因、疾病特性及臨床資料，分析最適合的中草藥組合，發展精準中醫治療，也可透過基因檢測，找出影響疾病的基因，再搭配資料庫分析適合中草藥，提供更個人化治療。

在神經疾病方面，何宗融以羅倫佐的油的ALD（腎上腺腦白質失養症）為例表示，這類疾病多與先天基因缺陷有關，過去治療選擇有限，醫師只能提供支持性照護，中西醫整合治療已被證實有機會阻斷疾病惡化機制、延緩神經退化，大幅改善疾病症狀。

院長洪朝明強調，未來也會結合基礎研究、臨床醫療與AI人工智慧資料分析，讓中西醫合療提升治療精準度，為患者帶來更多治療選擇與希望。

義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影
義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影

義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影
義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影

義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影
義大癌治療醫院設立亞洲首座精準中西醫合療中心，今天揭牌啟用，結合基因檢測鎖定癌症、神經疾病與罕病。記者郭韋綺／攝影

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