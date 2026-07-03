玻璃水垢好難清？ 專家教「除垢5步驟」：加這兩樣晶瑩剔透

浴室拉門與鏡子常堆積頑固的白色水垢，許多人拿起菜瓜布奮力猛刷，卻在玻璃上留下無數道無法挽回的慘烈刮痕。居家清潔專家指出，這些頑強水漬主要來自硬水中的鈣、鎂礦物質，若盲目用外力硬碰硬，嚴重時會造成玻璃永久受損。專家對此大方傳授一套簡單好記的「無痛除垢5步驟」，只要善用白醋與小蘇打，就能不傷表面讓玻璃重回晶瑩剔透。

據《Martha Stewart》報導，專業清潔人員伊莎貝拉表示，水分蒸發後硬水中的礦物質會反覆堆積，長時間不清理甚至會直接「蝕刻」玻璃，造成永久損傷。清潔專家凱爾西建議，清洗前可以用手觸摸表面盲測：若摸起來「粗糙有顆粒感」，代表只是單純的污垢，可透過正確洗劑去除；但要是摸起來「平滑卻呈現霧化」，則代表玻璃已被蝕刻，必須尋求專業修復。

針對單純的污垢堆積，專家公開了不留水痕的五大清潔步驟。第一步是「清水預洗」，先沖走表層灰塵沙礫，避免後續擦拭造成刮傷；第二步是「白醋濕敷」，將白醋與清水以1：1比例混合噴灑並靜置5到10分鐘（超厚水垢可用純白醋靜置30分鐘），利用弱酸性溶解鹼性水垢；第三步則是使用柔軟的超細纖維布將溶化的污垢擦拭乾淨。

若局部仍有頑強殘留，可進行第四步「追加小蘇打糊」，將小蘇打粉加入少量清水與洗碗精調成濃稠糊狀，用柔軟海綿輕輕畫圓擦拭，利用微細顆粒安全去污。最後一步則是「徹底沖洗並完全擦乾」，專家強調，務必再次使用乾淨的超細纖維布將水分抹乾，這是防止水分在空氣中再次蒸發、形成二次水痕的絕對核心關鍵；收尾時也可將玻璃清潔劑噴在布上輕拭，升級透亮光澤。

專家最後警告，清潔玻璃時絕對禁止使用鋼絲絨、金屬菜瓜布或硬刮刀等具磨蝕性的工具，以免在玻璃表面留下無數細小刮痕，導致未來更容易卡死汙垢。利用酸鹼中和的居家小妙招，不僅能有效幫大眾守護荷包，更能輕鬆為居家環境把關，讓日常空間煥然一新。