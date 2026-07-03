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不服北車商場招標結果…微風聲請暫停執行遭駁回 台鐵：尊重裁定結果

中央社／ 台北3日電
微風不服北車商場經營權招標結果，聲請行政救濟程序確定前停止執行，遭法院駁回。台鐵表示，尊重法院裁定結果。聯合報系資料照
微風不服北車商場經營權招標結果，聲請行政救濟程序確定前停止執行，遭法院駁回。台鐵表示，尊重法院裁定結果。聯合報系資料照

北車商場經營權招標結果，最優申請人為新光三越微風為次優申請人。微風不服，聲請行政救濟程序確定前停止執行，台北高等行政法院今天裁定駁回台鐵表示，尊重法院裁定結果。

台鐵台北車站商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期，經營權招標結果在4月28日出爐，台鐵公布評審結果最優申請人為新光三越，次優申請人為微風廣場實業股份有限公司。微風不服，向法院聲請於相關行政救濟程序確定前，停止原處分之執行。而台北高等行政法院今天裁定駁回，仍可抗告。

台鐵透過訊息回應，針對台北高等行政法院今天駁回微風公司聲請停止執行的裁定，尊重法院裁定結果。

台鐵並表示，目前新光三越將依投資執行計畫書，提送整建及營運執行計畫給台鐵公司審查。改裝作業將採分期分區方式進行，以維持車站旅運服務。

台鐵 微風 新光三越 台北車站

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