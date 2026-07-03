不服北車商場招標結果…微風聲請暫停執行遭駁回 台鐵：尊重裁定結果

補教名師呂捷近日在臉書分享搭機趣事，一張機上泡麵照片意外掀起網友熱議。他笑稱，流傳已久的「深夜航班點泡麵會叫醒全機乘客」都市傳說是真的，還幽默發問：「在深夜的航班上，要怎麼叫醒所有人？點一碗泡麵～」貼文曝光後，引發大批網友留言討論，不少人笑稱，高空中的泡麵香氣特別濃郁，堪稱機艙裡最強「叫醒服務」。

2026-07-03 15:55