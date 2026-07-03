搭雙北公車不怕餘額不足 悠遊聯名卡低於100就自動加值

使用悠遊卡搭公車發現餘額不足，通常得手忙腳亂找出現金，悠遊卡公司表示7月1日起，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡，刷雙北公車，就會開通自動加值服務，只要當餘額低於100元時，驗票機靠卡就會自動加值500元並扣款。

公運處表示，以往民眾悠遊卡餘額不足時，需要特地前往捷運站、便利商店等據點辦理加值，現在自動加值服務拓展至公車，讓民眾在搭車當下即可完成加值，大幅提升搭乘便利性，也讓日常通勤更加流暢。

另外，悠遊卡公司提醒，公車驗票機進行自動加值約需3到5秒，嗶卡時請稍作停留，待驗票機顯示完成加值後再移開票卡，以確保交易順利完成，如有相關自動加值相關疑問，可至台北市公共運輸處網站查詢。

悠遊卡公司說，若因票卡移動過快或其他因素導致自動加值未完成，即使銀行端已授權成功，但實際上加值失敗的狀況，悠遊卡公司也不會向銀行請款，該筆交易不會列入信用卡帳單，民眾無須擔心遭到扣款。

悠遊卡公司說，相關機制將保障每一筆交易的正確性與消費者權益。未來將持續與交通主管機關及合作夥伴攜手，持續優化交通支付服務，打造更便捷、更安心的乘車體驗。