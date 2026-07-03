快訊

一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

搭雙北公車不怕餘額不足 悠遊聯名卡低於100就自動加值

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司表示7月1日起，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡，刷雙北公車，就會開通自動加值服務。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司表示7月1日起，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡，刷雙北公車，就會開通自動加值服務。圖／悠遊卡公司提供

使用悠遊卡公車發現餘額不足，通常得手忙腳亂找出現金，悠遊卡公司表示7月1日起，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡，刷雙北公車，就會開通自動加值服務，只要當餘額低於100元時，驗票機靠卡就會自動加值500元並扣款。

公運處表示，以往民眾悠遊卡餘額不足時，需要特地前往捷運站、便利商店等據點辦理加值，現在自動加值服務拓展至公車，讓民眾在搭車當下即可完成加值，大幅提升搭乘便利性，也讓日常通勤更加流暢。

另外，悠遊卡公司提醒，公車驗票機進行自動加值約需3到5秒，嗶卡時請稍作停留，待驗票機顯示完成加值後再移開票卡，以確保交易順利完成，如有相關自動加值相關疑問，可至台北市公共運輸處網站查詢。

悠遊卡公司說，若因票卡移動過快或其他因素導致自動加值未完成，即使銀行端已授權成功，但實際上加值失敗的狀況，悠遊卡公司也不會向銀行請款，該筆交易不會列入信用卡帳單，民眾無須擔心遭到扣款。

悠遊卡公司說，相關機制將保障每一筆交易的正確性與消費者權益。未來將持續與交通主管機關及合作夥伴攜手，持續優化交通支付服務，打造更便捷、更安心的乘車體驗。

悠遊卡 雙北 公車

延伸閱讀

雙北公車悠遊卡可自動加值 刷卡須停留3至5秒

悠遊卡PK一卡通怎麼選？ 過來人曝差異性：悠遊卡比較好用

等公車竟來了一台計程車？台南「小黃公車」享「公車票價、計程車待遇」

王道銀行推出回饋金撲滿 刷卡回饋金享優利活儲年利率12%

相關新聞

不服北車商場招標結果…微風聲請暫停執行遭駁回 台鐵：尊重裁定結果

北車商場經營權招標結果，最優申請人為新光三越，微風為次優申請人。微風不服，聲請行政救濟程序確定前停止執行，台北高等行政法...

想變瘦先改變1習慣 營養師：否則再怎麼控制飲食也難見效

現代人生活壓力大，容易越吃越多也越精緻，再加上久坐不動，身材逐漸走樣。不少人為了健康和改變體態，想盡辦法運動和改變飲食，但這樣真的就能夠瘦得下來嗎？營養師就列出多數人最常減重的6個方法，但只要一個行為就可以讓這6項努力全部做白工。

太邪惡！呂捷證實都市傳說 半夜「1張照」飛機上乘客都醒了

補教名師呂捷近日在臉書分享搭機趣事，一張機上泡麵照片意外掀起網友熱議。他笑稱，流傳已久的「深夜航班點泡麵會叫醒全機乘客」都市傳說是真的，還幽默發問：「在深夜的航班上，要怎麼叫醒所有人？點一碗泡麵～」貼文曝光後，引發大批網友留言討論，不少人笑稱，高空中的泡麵香氣特別濃郁，堪稱機艙裡最強「叫醒服務」。

中醫診所「院長辭世」突停業！病患不捨湧入悼念：華陀在世

屏東縣昱榮中醫診所近日原公告因醫師臨時有事暫停看診，未料7月1日突然透過臉書宣布，診所負責人徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。消息曝光後，不少曾就診的病患湧入診所粉絲專頁留言哀悼，感謝徐醫師多年來的照顧，直呼「一路好走」。

不要再用ChatGPT查新聞了！一文看懂4大主流 AI正確用法

不同任務要用哪個AI工具？一文帶你搞清楚。

玻璃水垢好難清？ 專家教「除垢5步驟」：加這兩樣晶瑩剔透

浴室拉門與鏡子常堆積頑固的白色水垢，許多人拿起菜瓜布奮力猛刷，卻在玻璃上留下無數道無法挽回的慘烈刮痕。居家清潔專家指出，這些頑強水漬主要來自硬水中的鈣、鎂礦物質，若盲目用外力硬碰硬，嚴重時會造成玻璃永久受損。專家對此大方傳授一套簡單好記的「無痛除垢5步驟」，只要善用白醋與小蘇打，就能不傷表面讓玻璃重回晶瑩剔透。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。