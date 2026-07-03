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潮臺北8月登場 前進馬來西亞設快閃櫃暖身

中央社／ 吉隆坡3日專電

「2026潮臺北TRENDY TAIPEI」8月登場，台北市政府文化局從今天起在吉隆坡設置快閃櫃，透過城市品牌與音樂交流，讓馬來西亞體驗台北流行音樂文化，為潮臺北音樂節暖身。

馬來西亞是台灣新南向重要客源市場之一，2025年經濟成長率達5.2%，出境旅遊需求持續升溫；除華人社群外，也有越來越多年輕穆斯林旅客開始尋找多元且具文化特色的旅遊目的地。

「2026潮臺北TRENDY TAIPEI」將於8月22日至9月6日舉行為期16天活動。文化局表示，今年將馬來西亞列為海外宣傳首站，透過核心活動「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，介紹台灣流行音樂及文化創意成果。音樂節涵蓋流行、搖滾、嘻哈、金屬、爵士、舞蹈及實驗聲響等多元演出。

「潮臺北TRENDY TAIPEI」獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）鉑金獎，肯定在策展、視覺設計及數位整合成果。

文化局認為，「潮臺北」跨海到馬來西亞是品牌跨國輸出的重要里程碑，展現作為亞洲潮流製造基地的領先地位。

今天快閃櫃吸引不少民眾駐足體驗，其中也有不少穆斯林參與。快閃櫃以科技霓虹風格打造主視覺，讓民眾體驗流行音樂文化的能量。

去年的「潮臺北」活動匯聚演唱會、國際論壇、文創市集及各式展演，集結21個國家逾13萬人次參與。

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