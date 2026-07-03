重新理解戰火下的女性處境 阿嬤家特展「未竟的和平」明開展

由婦女救援基金會附設的「阿嬤家-和平與女性人權館」將於明（4）日推出全新年度特展「未竟的和平：從慰安婦歷史到當代戰爭，重新理解戰爭中的女性處境」，從台灣「阿媽」們經歷二戰的歷史經驗出發，對照當代戰爭形式的改變，揭示戰爭如何瓦解人們熟悉的日常生活，並探討女性在戰火下面臨的生存威脅與無聲創傷。

婦援會表示，此次的展覽跳脫傳統歷史陳列，透過跨時空對照與實用民防指南，規畫出三大核心特色：首先是「煙硝下的無聲創傷——歷史與當代的跨時空對照」，展區回望二戰實體交鋒至當代混合戰，透過紀錄片「阿嬤的秘密」呈現兩位阿媽因扛家計或被騙而被迫成為慰安婦的苦難歷史，同時結合聯合國CEDAW公約第30號建議書，揭露當代女性在衝突中依舊遭遇性別暴力、流離失所與照護壓力加重等驚人相似的困境。

第二個特色「烽火前的有聲防備——結合日常避難的民防指南」，整理了台灣政府、民團與烏克蘭、瑞典、以色列、等各國製作編輯的民防手冊，並教導民眾如何在面臨停水、停電、通訊中斷等極端危機時，進行居家儲備、準備緊急避難包，將人權倡議、毛小孩權益轉化為具體的民防應變知識。

第三特色則是深具思辨的互動設計，展場提供可帶走的「日常避難」主題酷卡，將防災查核資訊帶回生活中，現場也設置互動問答紙卡，邀請觀眾思索「女性在戰爭中被低估的能力有哪些？」、「回家後想為誰做避難準備？」。

婦援會執行長杜瑛秋表示，戰爭不只發生在前線，它會深刻改變家庭、社區與日常生活，阿媽的故事不只是過去的見證，更提醒我們當代女性依舊承受著戰爭不同樣貌的傷害，希望透過「未竟的和平」特展，讓大眾理解和平需要透過人權倡議與民防準備共同實踐，帶領社會從凝視創傷走向彼此照顧、準備的行動。