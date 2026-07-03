奧運國手張嘉哲蓄髮20年 一剪助癌友重拾笑容

「絲絲秀髮共織愛」捐髮活動今天舉行，新北市社會局表示，髮束將製成假髮贈給癌友，協助患者重拾自信與希望。倫敦奧運馬拉松賽國手張嘉哲，也捐出蓄留20年的頭髮做公益。

新北市府社會局表示，攜手中國國民黨籍新北市議員洪佳君在樹人家商舉辦捐髮活動，市府副秘書長林豐裕、社會局長李美珍出席，並頒發感謝狀給19名捐髮者及協辦單位。

社會局說，這項活動今年邁入第11年，累計逾400人響應。民眾所捐贈的髮束將製成假髮贈給癌友，協助接受化療患者重拾自信與希望。

19名捐髮者中，包括曾代表台灣參加2012年倫敦奧運馬拉松賽的國手張嘉哲。他表示，蓄留20年長髮後，在洪佳君邀請下決定捐出，希望幫助癌友。

第3次響應捐髮的媒體工作者賴筱桐接受中央社記者電訪表示，之前由於COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情關係蓄留長髮，後來參加第一次捐髮後認為很有意義，雖然夏天蓄髮比較熱，但可以盡一份心力幫助癌友很高興，盼望讓他們找回自信心和尊嚴。

另外，也有8歲黎芳英、6歲黎明英姊妹及多名社工、民眾共同響應。洪佳君透過新聞稿表示，多年前聽聞罹癌女童因化療掉髮，擔心掉光頭髮就會失去生命，當接受捐贈的假髮後，女孩吐露一句「我一定會勇敢活下去」，讓她相當感動，決定每年號召捐髮推動公益活動。

林豐裕表示，癌友化療期間承受身心壓力，期盼每束秀髮都能編織成守護癌友的「鎧甲」，陪伴他們勇敢對抗病魔。

樹人家商校長利政南表示，學生在專業美髮指導下參與公益，不僅累積實務經驗，也透過服務學習體會生命教育。曼都國際公司則協助完成剪髮作業，盼以專業傳遞愛心。「曼都髮型」處長陳麗芳則說，員工用雙手剪下一份愛幫助癌友，很有意義。