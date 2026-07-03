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雙北公車悠遊卡可自動加值 刷卡須停留3至5秒

中央社／ 台北3日電
悠遊卡公司3日表示，即日起持悠遊聯名卡、簽帳金融卡與帳戶連結悠遊卡搭乘雙北市公車，可自動加值500元；但提醒民眾刷卡時稍作停留3至5秒，待驗票機顯示完成加值再移開票卡。圖／中央社（悠遊卡公司提供）
悠遊卡公司3日表示，即日起持悠遊聯名卡、簽帳金融卡與帳戶連結悠遊卡搭乘雙北市公車，可自動加值500元；但提醒民眾刷卡時稍作停留3至5秒，待驗票機顯示完成加值再移開票卡。圖／中央社（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司今天表示，即日起持悠遊聯名卡、簽帳金融卡與帳戶連結悠遊卡搭乘雙北市公車，可自動加值500元，再也不用擔心餘額不足；但提醒民眾，公車驗票機進行自動加值約需3至5秒時間，刷卡時請稍作停留。

悠遊卡公司今天發布新聞稿表示，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡即日起開通自動加值服務，搭乘台北市聯營公車及新北市市區公車時，若悠遊卡餘額低於新台幣100元，驗票機將自動加值500元並完成扣款，讓民眾不必再為餘額不足煩惱。

悠遊卡公司提醒，公車驗票機進行自動加值約需3至5秒時間，請民眾刷卡時稍作停留，待驗票機顯示完成加值再移開票卡，以確保交易順利完成。

若因票卡移動過快或其他因素導致自動加值未完成，悠遊卡公司表示，只要實際上加值失敗，就不會向銀行請款，交易也不會列入信用卡帳單，民眾不用擔心遭到扣款。

台北市公共運輸處表示，除悠遊卡外，一卡通及愛金卡的聯名信用卡、簽帳金融卡與帳戶連結卡，即日起也可以自動加值。民眾遇到票卡餘額不足，不用再特別前往捷運站或便利商店加值，提升搭乘便利性，讓日常通勤更流暢。

悠遊卡 雙北

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