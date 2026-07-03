聽新聞
0:00 / 0:00
雙北公車悠遊卡可自動加值 刷卡須停留3至5秒
悠遊卡公司今天表示，即日起持悠遊聯名卡、簽帳金融卡與帳戶連結悠遊卡搭乘雙北市公車，可自動加值500元，再也不用擔心餘額不足；但提醒民眾，公車驗票機進行自動加值約需3至5秒時間，刷卡時請稍作停留。
悠遊卡公司今天發布新聞稿表示，悠遊聯名卡、簽帳金融卡（Debit卡）與帳戶連結悠遊卡即日起開通自動加值服務，搭乘台北市聯營公車及新北市市區公車時，若悠遊卡餘額低於新台幣100元，驗票機將自動加值500元並完成扣款，讓民眾不必再為餘額不足煩惱。
悠遊卡公司提醒，公車驗票機進行自動加值約需3至5秒時間，請民眾刷卡時稍作停留，待驗票機顯示完成加值再移開票卡，以確保交易順利完成。
若因票卡移動過快或其他因素導致自動加值未完成，悠遊卡公司表示，只要實際上加值失敗，就不會向銀行請款，交易也不會列入信用卡帳單，民眾不用擔心遭到扣款。
台北市公共運輸處表示，除悠遊卡外，一卡通及愛金卡的聯名信用卡、簽帳金融卡與帳戶連結卡，即日起也可以自動加值。民眾遇到票卡餘額不足，不用再特別前往捷運站或便利商店加值，提升搭乘便利性，讓日常通勤更流暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。