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台日論壇 石崇良：長照3.0減少失能建構照顧體系

中央社／ 台中3日電
衛福部長石崇良（左）。聯合報系資料照
衛福部長石崇良（左）。聯合報系資料照

2026台中長照台日論壇今天登場，針對長照政策、失智共生及智慧科技輔具等議題展開交流。衛福部石崇良表示，長照3.0將從減少失能、導入科技的系統整合與銜接安寧照顧建構完整體系。

台中市衛生局主辦「2026台中長照台日論壇」3日登場，以「跨域共融智啟長照新時代」為主軸，邀請日本與台灣的專家學者，針對長照政策、失智共生及智慧科技輔具等議題展開深度的國際交流。

論壇探討台日兩國的長照政策異同，日本2000年實施「介護保險」以來，發展出成熟的在地安老與預防醫學體系；台灣則在「長照3.0」新制下，進一步擴大失智照顧網並調高補助。

石崇良致辭時指出，政府在超高齡社會的資源投入急速擴大，長照3.0將從減少失能、導入科技的系統整合與銜接安寧照顧三方向建構完整體系。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市長照預算從新台幣30、40億元，已突破百億大關，在龐大的服務量與需求下，勢必會面臨許多挑戰。論壇汲取日本過去發展長照的寶貴經驗，為台灣帶來深刻的啟示與實質的協助。

日本國立長壽醫療研究中心大浦智子研究員，分享運用「科學化照護資訊系統（LIFE）」大數據分析建立實證照護模式，提升照護品質與機構經營效能經驗。

日本知名高齡醫學專家、身心診所院長和田秀樹，以不一樣的生活實踐分享高齡者如何活出快樂人生；日本東北大學川島隆太教授深度解讀日本新施行的「認知症基本法」，探討如何凝聚政策、醫學與社區力量打造共生環境；日本 STAR Consulting Group 社長糠谷和弘分享介護數位轉型（DX）最新趨勢，提供長照產業永續發展的新解方。

長照 石崇良 衛福部

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