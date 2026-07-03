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6月2波豪雨農損近6.8億元 屏東逾3億最多

中央社／ 台北3日電

農業部今天最新統計，6月2波豪雨造成的農業損失，已接近新台幣6.8億元，其中，以屏東縣逾3億元最多。

農業部發布新聞稿，農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料統計，6月下旬豪雨造成的農損，到今天下午5時為5億4695萬，若加上6月8日至中旬的豪雨農損，總計6月農損已達6億7741萬元。

農業部說，6月豪雨農損，以屏東縣3億1254萬元最多，其次是嘉義縣9531萬元、高雄市8149萬元、雲林縣5117萬元、彰化縣4772萬元、台南市4265萬元、桃園市1917萬元、新竹縣1569萬元，其他縣市在千萬元以下。

6月下旬的豪雨比前一波嚴重，農業部統計，農產損失3億2309萬元，農作物被害面積4303公頃，被害程度23%，受損作物主要為番石榴，其次為木瓜、香蕉、牧草及蘭花。

畜產估計損失2494萬元，禽主要為雞，其次為鴨及豬；漁產損失估計1億8648萬元，主要為文蛤，其次為淡水長腳蝦及午仔魚等。

另有農田流失及埋沒損失1223萬元，農業設施損失21萬元。

豪雨 屏東 農業部

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