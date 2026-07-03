暑假空窗、社福缺工潮 身心障礙家庭面臨長照挑戰

暑假來臨，校園特教與支持系統暫時中斷，有身心障礙者的家庭也進入一年中最艱難的照顧時期。天使心家族基金會指出，近年社福體系面臨社工與教保人力短缺，根據六都社會局統計，新北市社工缺額高達206人、桃園市157人、高雄市141人，雙北缺額更占六都整體缺額逾半，當暑假照顧需求攀升，服務量能卻持續吃緊，讓許多家庭面臨更大的挑戰。

天使心家族基金會表示，對一般家庭而言，暑假是休息與出遊的季節；但對許多愛奇兒家庭來說，卻是全年照顧負荷最高的時刻。因學校課程、特教資源暫停，家庭成為唯一的照顧現場，許多愛奇兒需要全天候陪伴與協助，若缺乏穩定的學習與活動安排，不僅可能影響生活能力維持，也容易出現情緒與適應上的退步。也有不少父母為照顧孩子，必須請假輪班或暫停工作，陷入照顧與經濟的雙重壓力。

天使心家族基金會說，相較於暑假的短期挑戰，許多愛奇兒家庭更擔心的是成年後的未來。根據統計，目前18歲至64歲身心障礙者已超過56萬人，是18歲以下身心障礙者的近10倍，但成年身心障礙者的社區支持、日間照顧與社會參與資源卻明顯不足。

天使心家族基金會執行長林照程表示，愛奇兒家庭發展中心不只提供日間照顧服務，更希望陪伴家庭一起規畫未來，讓成年愛奇兒持續發展能力，也讓父母對未來多一份安心與盼望。

基金會也觀察到，多數愛奇兒家庭的照顧責任仍主要落在母親身上。要讓家庭長期穩定走下去，照顧不能只靠一個人，而需要父母共同參與、彼此扶持，因此近年倡議「雙親共擔」理念，鼓勵父親投入照顧與家庭互動，透過共同分擔降低照顧者負荷，提升家庭韌性，也呼籲企業建立友善職場支持制度，包括彈性家庭照顧假、分段請假機制、彈性工時及遠距工作等措施。

天使心家族強調，面對暑假照顧空窗、成年服務缺口與社福缺工挑戰，唯有建立更完善的支持網絡，才能讓每個愛奇兒家庭在漫長的照顧旅程中，不再孤單前行。