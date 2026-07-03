一分之差痛失北車商場經營權…微風廣場聲請停止執行 遭法院駁回

台鐵公司「台北車站」商場ROT案，由新光三越得標拿下未來23年經營權，現任經營者微風廣場公司落選，認為審議過程充滿瑕疵，聲請於相關行政救濟程序確定之前停止執行，台北高等行政法院今裁定駁回聲請，可抗告。

北車商場契約將於7月24日屆滿，因此重新招標，成為眾多零售百貨業者爭搶的標的，此次有8家業者投標，台鐵公司3月23日辦理資格審查，4月22日召開第3次甄審委員會綜合評審會議，評審通過資格審查的8家民間廠商。

台鐵4月28日公布結果，在序位合計值中，新光三越以「23」取得最優申請人，以「一分」之差，險勝24的微風廣場。不過，招標案除有評選結果提前外洩爭議外，微風更指控有兩大瑕疵，包括評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，微風廣場提交異議函，並向法院聲請於相關行政救濟程序確定前，停止執行處分。

北高行認為，台鐵依促進民間參與公共建設法規定，公告徵求民間廠商、辦理資格審查、召開甄審會綜合評審會議，並決議評定新光三越為最優申請人，微風廣場次之，處分依形式上觀之，沒有一望即知的違法情形。

裁定指出，至於微風逛場指稱處分有洩密、甄審委員應迴避未迴避等違法情事，但依卷證難以不經實質審理就能判斷，也不是只依微風廣場所述，就能加以認定，仍應待本案訴訟詳細審酌雙方主張，再調查事實及證據、進行言詞辯論後才能論斷，依現有證據資料，無法認定台鐵處分合法性有疑義。

北高行指出，台鐵和微風廣場營運契約期限將於7月24日屆滿，經營權限本會隨契約期限屆滿而消滅，且期滿後不一定會由微風繼續經營，此事微風廣場訂定契約時得以預見，因此契約期滿後無法繼續經營，與台鐵處分無關。

裁定認為，縱使微風廣場主張因此會有失去營業收入、商譽減損等損害，但此損害並非不能回復原狀，又微風主張台鐵處分將對公司勞工及家庭、往來專櫃廠商、旅客與大眾等造成損害，但都不是微風自身權利或法律上利益直接受損或危險，不能以此聲請停止執行，裁定駁回聲請。