想變瘦先改變1習慣 營養師：否則再怎麼控制飲食也難見效

現代人生活壓力大，容易越吃越多也越精緻，再加上久坐不動，身材逐漸走樣。不少人為了健康和改變體態，想盡辦法運動和改變飲食，但這樣真的就能夠瘦得下來嗎？營養師就列出多數人最常減重的6個方法，但只要一個行為就可以讓這6項努力全部做白工。

壯壯營養師在Threads發文表示，一般減重最常用的方法就是：1.選擇原型食物、2.烹調儘量清淡、3.控制澱粉、4.不糖、5.不炸、6.避免晚餐太晚吃，但偏偏現在很多人都是愛熬夜的夜貓子，也因為熬夜讓這6種方式全都破功。他補充表示，小基數減肥最重要的就是「12點前睡覺+一天吃三餐+喝足2000 CC的水」。

貼文引起網友討論，「真的，睡眠很重要」、「我只有第1-第5點，睡眠時間亂七八糟，可是瘦的不要不要的餒」、「皮質醇抹煞所有努力」、「那做大夜的就活該肥死嗎？」、「你的意思是如果我都熬夜了，那上面的6點我也不用做到對吧？」、「那我不要熬夜，我上面六點是不是可以不用遵守？」

《元氣網》曾轉載《常春月刊》的報導，內容指出想要真正瘦得下來、還不容易復胖，關鍵不是極端節食，而是把身體的「燃脂引擎」重新打開。有5種方法可以增加新陳代謝率：增加肌肉量、蛋白質一定要吃夠、不要長期吃過低熱量、睡眠要充足、維持活動量很重要。