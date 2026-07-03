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巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

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巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 周三將是北轉關鍵期

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署指出，接下來一直到下周三前，台灣天氣都將受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨。聯合報系資料照
氣象署指出，接下來一直到下周三前，台灣天氣都將受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨。聯合報系資料照

巴威颱風生成短短一天半，已經升級成中度颱風，氣象署不排除晚間再將它調升為強烈颱風。巴威不可小覷，影響台灣的時間點預估落在下周的中後期，影響劇烈程度將視它北轉角度而定，下周三就是關鍵期。不過靠近台灣時，巴威七級暴風半徑恐達350公里，接近大型颱風標準，就算僅是外圍環流掃過，都不能大意。

海上雙颱，輕颱梅莎將持續朝西北方向前進，周末登陸海南島，強度會再減弱，對台灣天氣沒有影響。但現在距離台灣仍有3600多公里遠的巴威颱風，則必須密切關注。

氣象署氣象預報中心預報員黃恩鴻表示，巴威颱風晚間有機會增強為強度颱風，前期穩定沿著太平洋高壓南緣向西前進，下周三將是北轉關鍵期，巴威北轉角度若不大，恐就會直撲台灣而來。

黃恩鴻說，目前歐洲模式、美國模式及氣象署自己的預測，北轉趨勢並不明顯，不過AI預測的北轉角度較大。由於颱風具體影響台灣時間應落在下周中後期，因此預報不確定性仍大、路徑仍有不少修正空間。

不過巴威颱風周邊環境利於發展，氣象署預估靠近台灣時，巴威的七級暴風半徑將達350公里。以中央氣象署定義來看，已經接近大型颱風標準370公里。就算颱風沒登陸，外圍環流也不容小覷。

黃恩鴻指出接下來一直到下周三前，台灣天氣都將受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨。但下周三，隨著颱風靠近，外圍沉降開始影響，天氣會更好，但北東沿海及馬祖易有長浪出現。下周四颱風改變台灣周邊風場，改吹東北風，桃園以北、宜蘭地區迎風面將有短暫陣雨，其他地區雨量增多、以午後雷陣雨為主。

巴威颱風近台時七級暴風半徑恐怕相當驚人。圖／中央氣象署提供
巴威颱風近台時七級暴風半徑恐怕相當驚人。圖／中央氣象署提供

未來一周仍維持高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。圖／中央氣象署提供
未來一周仍維持高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。圖／中央氣象署提供

未來一周仍維持高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。圖／中央氣象署提供
未來一周仍維持高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。圖／中央氣象署提供

颱風 氣象署 巴威颱風 高溫

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