雪霸觀霧山椒魚生態中心暑假人氣活動「山椒魚帶我遊觀霧」即將登場

雪霸國家公園管理處觀霧山椒魚生態中心暑假人氣活動「山椒魚帶我遊觀霧」，將自7月12日至8月16日舉辦，連續6周在觀霧遊憩區熱鬧進行。雪管處今年首度規畫六大主題、安排超過25場次的免費生態體驗活動，邀民眾走進海拔2000公尺的雲霧森林，感受國家公園的自然魅力。活動即日起在「雪霸國家公園」臉書粉絲團開放報名。

雪管處指出，觀霧遊憩區為雪霸國家公園三大遊憩區之一，也是登大霸尖山的重要入口，有壯麗的聖稜線景觀及終年雲霧繚繞的霧林生態環境，更是台灣特有種觀霧山椒魚的重要棲息地。多年來，觀霧山椒魚生態中心持續透過展示、生態研究及解說活動，讓民眾認識山椒魚及牠的棲息環境，並了解氣候變遷對中高海拔生態系所帶來的挑戰。

雪管處指出，為延續往年活動特色，今年暑假邀生態研究人員、環境教育工作者、在地工藝師及國家公園志工、雪管處人員共同參與，並首度安排泰雅工藝體驗課程，結合生態保育與原民文化特色，讓遊客有機會從更多元的角度認識觀霧。

今年活動6大主題包括親子手偶故事劇場、大鹿林道東線自然體驗、中海拔原生植物觀察、山椒魚與蝙蝠野外調查答客問、親子生態手繪及泰雅工藝體驗、觀霧夜間觀察活動。其中「霧在森林裡說故事」活動從泰雅族霞喀羅群傳統領域出發，帶民眾漫步大鹿林道東線步道，探索觀霧的人文歷史與霧林生態。

「森林偵探007」邀台大教授朱有田研究團隊及雪管處人員分享第一手監測成果與野外調查經驗，參加者有機會一睹山椒魚及蝙蝠的神秘面貌。

首次納入的泰雅工藝體驗將由「友點織事」泰雅工坊透過竹編、藤編等傳統工藝，讓遊客認識泰雅族與森林共存的生活智慧。此外，深受親子喜愛的手偶劇場及夜間觀察活動也將持續登場，透過寓教於樂方式，讓大小朋友在自然環境中學習。

雪管處表示，山椒魚帶我遊觀霧系列活動自2013年辦理至今，已成為全國暑期最具代表性及最受歡迎的活動之一，所有活動都免費，但其中大鹿林道東線步道自然體驗、中海拔原生植物觀察2項採限額報名，自7月2日下午5點起於雪霸國家公園臉書粉絲團開放網路報名，記得按讚加入粉絲團，網址為（https://www.facebook.com/SHEIPA.NP）。

其餘活動依性質採電話預約、現場報名或自由參加。相關訊息可上雪霸國家公園管理處網站http://www.spnp.gov.tw、雪霸國家公園臉書粉絲團或來電觀霧山椒魚生態中心037-276300查詢，洽詢預約時間為周二至周日上午9點至下午4點30分。歡迎民眾把握暑期走進觀霧，一同探索雪霸豐富珍貴的自然生態資源。

「用筆尖遊觀霧」-親子生態手繪活動。圖／雪霸國家公園管理處提供

「霧在森林裡說故事」大鹿林道東線自然觀察健行活動。圖／雪霸國家公園管理處提供

山椒魚親子手偶故事劇場。圖／雪霸國家公園管理處提供