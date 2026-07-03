高雄友善旅宿認證推動3年達60家 今年目標破百家

疾管署公布，今年截至7月1日，累計104例恙蟲病確定病例，病例數高於2023至2025年同期71至92例，為近4年最高，以台東、金門、花蓮為病例數最多的前三名縣市。疾管署發言人曾淑慧表示，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月上升，6至7月達高峰，目前處在高峰，將觀察後續會不會下降。

2026-07-03 14:38