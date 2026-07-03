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高雄友善旅宿認證推動3年達60家 今年目標破百家

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供

高雄力拚成為亞洲最具包容力的友善旅遊城市，自2023年創全台之先推動性別友善旅宿認證制度以來，目前已輔導60家旅宿業者取得認證標章。高市觀光局表示，希望今年可突破100家，持續打造安全、友善、多元的旅遊住宿環境。

觀光局近期辦理兩場次性別友善旅宿說明會暨系列講座教育訓練，吸引超過50家旅宿業者參與。觀光局指出，活動主要針對服務流程、住宿空間、接待管理等面向強化性別友善措施，逐步建立符合國際趨勢的住宿服務標準。另結合數位工具、OTA旅遊網訂平台與國際行銷資源，推廣友善旅遊品牌。

除在高雄辦理系列活動外，觀光局會同業界代表，上月赴日本東京參加同志驕傲大遊行（Tokyo Pride），設計日語版「性別友善旅宿摺頁」及高雄熊等彩虹商品，提升高雄在亞洲多元觀光市場能見度。

觀光局長高閔琳表示，性別友善服務逐漸成為國際旅客選擇住宿的重要指標，高雄首創「性別友善旅宿認證」標章及輔導計畫，榮獲行政院第23屆金馨獎「性別平等創新獎」肯定，更獲「台灣同志職場友善」指標認證；高雄觀光局透過認證制度、教育訓練及國際行銷三大策略並進，擴大性別友善旅宿參與規模，友善認證朝100家目標邁進。

高市觀光局長高閔琳偕高市觀光公協會參加高雄同志大遊行。圖／高市觀光局提供
高市觀光局長高閔琳偕高市觀光公協會參加高雄同志大遊行。圖／高市觀光局提供

台灣代表團上月前往日本參與東京同志驕傲遊行（Tokyo Pride）。圖／高市觀光局提供
台灣代表團上月前往日本參與東京同志驕傲遊行（Tokyo Pride）。圖／高市觀光局提供

高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供

觀光局 高雄

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