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太邪惡！呂捷證實都市傳說 半夜「1張照」飛機上乘客都醒了

聯合新聞網／ 綜合報導
補教名師呂捷在深夜航班點泡麵，香醒所有乘客。聯合報系資料照
補教名師呂捷在深夜航班點泡麵，香醒所有乘客。聯合報系資料照

補教名師呂捷近日在臉書分享搭機趣事，一張機上泡麵照片意外掀起網友熱議。他笑稱，流傳已久的「深夜航班點泡麵會叫醒全機乘客」都市傳說是真的，還幽默發問：「在深夜的航班上，要怎麼叫醒所有人？點一碗泡麵～」貼文曝光後，引發大批網友留言討論，不少人笑稱，高空中的泡麵香氣特別濃郁，堪稱機艙裡最強「叫醒服務」。

呂捷貼出的照片中，可見座位餐桌上擺著一碗熱騰騰的泡麵，除了以瓷碗盛裝，還加了青江菜，旁邊並放有飲料與餐具。他則以一句「這個都市傳說是真的……」搭配「在深夜的航班上，要怎麼叫醒所有人？點一碗泡麵」，讓不少旅客深有同感。

網友紛紛笑回，「高空的泡麵特別香」、「然後所有人都會開始吃泡麵」、「這是飛機上其他乘客最殘忍的刑罰」，還有人形容，「第一碗泡麵是點起起床的狼煙」，只要有人率先點餐，接著就會有越來越多乘客跟著向空服員要泡麵。

留言區也出現不少趣味回應，有人打趣說「你想把機艙變網咖喔」、「真的很邪惡」、「太機車了，我下次也要」、「半夜的統一肉燥麵叫做『缺德麵』」，也有網友笑稱「那香味比一盒剛出爐的便當有用」、「還有個都市傳說，泡麵一碗不夠，但兩碗又太多」。

此外，也有人注意到照片中的泡麵配料相當豐富，直呼「加兩根青江菜耶，澎湃」，還有人笑問「所以我說那個雞蛋呢？」。

事實上，不少亞洲的航空公司會在部分航線提供泡麵作為機上點心，由於熱騰騰的泡麵香味容易在機艙內飄散，因此「有人點泡麵，全機都想吃」也成為旅客間流傳已久的搭機趣談。

呂捷 泡麵

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