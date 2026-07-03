中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的
先前中華郵政A7智慧物流園區遭內部吹哨者踢爆，掛號函件股竟有「禁坐令」。郵政公司當時回應，沒這件事，作業區都有配置適當做以供員工彈性使用。沒想到如今立委陳昭姿再爆，直到事發後近兩周，員工都還沒有椅子坐，痛批荒謬，要把A7員工的椅子找回來、把尊嚴找回來。
上周日A7內部員工向聯合報爆料A7掛號函件股「禁坐令」，所有員工強迫站立分信，每日長達數小時。部分員工身體不堪負荷，更有人因此罹患足底筋膜炎需長期復健。
然而事情爆發第10天，立委陳昭姿竟又接獲郵政產業工會及基層員工陳情，禁坐令竟還沒解除。
「A7掛號函件股的同仁只是想要一張椅子，有這麼難嗎？」陳昭姿表示，辦公室接獲陳情後即與交通部及勞動部聯絡，直到7月1日晚間，郵政公司才緊急調撥29張椅子到A7「應急」。但其中有3張是壞掉、無法升降或晃動的，真正採購的椅子，得到今天才會到貨。
陳昭姿痛批「荒謬至極」，「台北郵件處理中心」早在今年5月就已經搬遷到A7園區，結果風波不斷，就連椅子都不夠。
對此，郵政公司回應，台北郵件處理中心的郵件分撿作業臺高度約1米7至1米8，過去部份同仁為了分揀效率，表達不需用座椅。本次採購前向同仁調查需用數量，亦僅少數同仁填報需求。現已責成處理中心提供足量的座椅，並於今日到位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。