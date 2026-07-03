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大成集團「GOMO 固牧寵糧」打造完整寵物營養生態圈　「嚴選GEITUI大雞腿」榮獲第一屆臺灣寵物好食評選肯定

聯合線上／ 曾俊林

大成董事長韓家宇（右）相當看好台灣寵物食品市場。 圖／大成集團 提供
大成董事長韓家宇（右）相當看好台灣寵物食品市場。 圖／大成集團 提供

大成董事長韓家宇（右）相當看好台灣寵物食品市場。圖／大成集團 提供
大成董事長韓家宇（右）相當看好台灣寵物食品市場。圖／大成集團 提供

看好台灣寵物市場規模高達800億及年成長率10 %的雙趨動之下，國內農畜食品龍頭大成集團旗下寵物營養品牌「GOMO 固牧寵糧」於7/3舉辦的台北寵物展重磅登場，並在今年「第一屆臺灣寵物好食評選」中，以「嚴選GEITUI大雞腿」在生產品質管理、營養機能及產品特色獲得評審肯定，獲選為十大「臺灣寵物好食」。

「GOMO 固牧寵糧」以「嚴選GEITUI大雞腿」榮獲第一屆臺灣寵物好食評選十大好食。副總經理曾淳偉（右）代表領獎。圖／大成集團 提供
「GOMO 固牧寵糧」以「嚴選GEITUI大雞腿」榮獲第一屆臺灣寵物好食評選十大好食。副總經理曾淳偉（右）代表領獎。圖／大成集團 提供

隨著臺灣寵物家庭持續增加，毛孩高齡化成為新的趨勢。飼主關心的不再只是「吃得飽」，而是如何「吃得健康」，依照不同生命階段與健康需求，給予更適合的營養照顧。從幼齡成長打底、成犬日常保養，到熟齡關節、腎臟與腸胃保健，「科學寵糧、精準營養」逐漸成為新世代飼主健康意識的轉變與共識。

大成集團旗下「GOMO 固牧寵糧」於台北寵物展盛大展出，董事長韓家宇（左三）與團隊於展位前合影。圖／大成集團 提供
大成集團旗下「GOMO 固牧寵糧」於台北寵物展盛大展出，董事長韓家宇（左三）與團隊於展位前合影。圖／大成集團 提供

毛能 × 全能 × 萬能　共築科學寵糧新標竿

大成集團斥資20億打造完整的寵物營養守護生態圈。毛能寵物專注品牌經營與貼近飼主需求的產品線規劃；全能營養則聚焦保健產品的科技研發，結合獸醫專業與生技應用；萬能生醫投入生物製劑與疫苗的研發製造。三大事業體共同建構從食品安全、營養科技、生技研發到健康管理的完整價值鏈。

大成集團打造現代化寵物營養生態圈並強化國際市場布局。圖／大成集團 提供
大成集團打造現代化寵物營養生態圈並強化國際市場布局。圖／大成集團 提供

嚴選GEITUI大雞腿　100%在地食材溯源

毛能核心品牌「GOMO固牧寵糧」除了曾獲「國家品牌玉山獎」，今年更於食工所「第一屆臺灣寵物好食評選」中脫穎而出。本次獲評選肯定的GOMO「嚴選GEITUI大雞腿」，全面採用大成自有安心雞肉，落實從牧場到加工的100%食材溯源，把人類餐桌的食安規格，毫無保留地複製到毛孩的餐碗裡。

大成集團董事長韓家宇強調：「食品安全與溯源透明，是臺灣農畜與寵物產業邁向國際的重要競爭力。」大成長期深耕食品產業，延續多年建立的嚴格食安制度，全面採用大成安心雞、大成鮮蛋等可追溯食材，建立100%可追溯供應鏈。希望透過這套食品級標準與透明製程，讓飼主能更安心地為毛孩選擇每一餐。

「嚴選GEITUI大雞腿」採用100%在地食材溯源的大成安心雞肉，榮獲臺灣寵物好食肯定。 圖／大成集團 提供
「嚴選GEITUI大雞腿」採用100%在地食材溯源的大成安心雞肉，榮獲臺灣寵物好食肯定。 圖／大成集團 提供

用精準營養照顧毛孩每一天

大成旗下的全能營養生技公司，整合「專利益生菌」、「水解胜肽蛋白」、「酵素定位水解」及「固態發酵」等關鍵技術，並導入全新AI智慧製造系統，確保每一批原料的品質與穩定性，成為毛孩日常健康最堅實的依靠。

「雙胜肽滴雞精機能主食罐」利用專利酵素水解技術將蛋白質轉化為小分子雙胜肽，好消化吸收。 圖／大成集團 提供
「雙胜肽滴雞精機能主食罐」利用專利酵素水解技術將蛋白質轉化為小分子雙胜肽，好消化吸收。 圖／大成集團 提供

目前，全能營養的研發成果已全面導入「GOMO固牧寵糧」產品線。今年亮相的新品「雙胜肽滴雞精機能主食罐」，即採用專利酵素水解技術，將大分子蛋白質分解為富含雙胜肽的小分子結構，不僅大幅提升天然適口性，更有助於毛孩消化吸收，極為適合高齡或需要補充營養的毛孩；全系列機能乾糧則添加專利益生菌以維持腸道菌相平衡；貓咪機能肉泥「Go愛泥」亦針對不同健康需求導入專屬配方。透過研發與品牌端的不斷整合，成功將高端生技結晶完美轉化為毛孩日常的精準營養。

GOMO全系列採獸醫師設計配方、導入全能營養研發的「水解蛋白＋專利益生菌」雙效技術。 圖／大成集團 提供
GOMO全系列採獸醫師設計配方、導入全能營養研發的「水解蛋白＋專利益生菌」雙效技術。 圖／大成集團 提供

「GO愛泥」保健肉泥，依不同健康需求設計專屬營養配方，讓貓咪在享用美味點心的同時也能精準補充營養。 圖／大成集團 提供
「GO愛泥」保健肉泥，依不同健康需求設計專屬營養配方，讓貓咪在享用美味點心的同時也能精準補充營養。 圖／大成集團 提供

GOMO 固牧寵糧目前已展現強勁的市場爆發力，月均銷售量穩定成長達 15% 至 20%。實體方面已成功進駐全台超過 150 家專業據點，包含寵物公園、東森寵物、全聯及家樂福等連鎖通路；線上則佈局蝦皮、酷澎與毛孩市集。大成集團表示，隨新廠量產貢獻產能，品牌下一步將正式外銷至馬來西亞、新加坡、越南、泰國等東南亞市場，全面發揮垂直整合的供應鏈韌性，建立台灣最先進且具國際競爭力的透明營養寵物品牌。

GOMO PET FOOD：https://www.gomopetfood.com/

台北寵物用品展
日期：2026/7/3 (五)～2026/7/6 (一)
時間：10am-6pm
地點：台北南港展覽館一館 1F攤位K206

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