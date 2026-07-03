恙蟲病累計104例創4年同期新高 台東、金門、花蓮病例數最多

疾管署公布，今年截至7月1日，累計104例恙蟲病確定病例，病例數高於2023至2025年同期71至92例，為近4年最高，以台東、金門、花蓮為病例數最多的前三名縣市。疾管署發言人曾淑慧表示，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月上升，6至7月達高峰，目前處在高峰，將觀察後續會不會下降。

疾管署提醒，恙蟲病在未接受治療的情況下，死亡率可高達 60%，早期診斷將可降至5％。暑假旅遊旺季正逢恙蟲病流行高峰，民眾出遊、踏青時應做好個人防護措施。

暑假旅遊旺季到來，將進入恙蟲病流行高峰，今年累計病例高於2022年以來每年同期。疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日，累計104例恙蟲病確定病例，其中103例為本土病例，感染地以東部及離島地區79例占76.7%為多，今年累計病例數高於2023至2025年同期介於71至92例，為4年同期最多。

曾淑慧說明，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，目前還要觀察2周至1個月，看看8月會不會下降，目前於東部及離島地區感染病例數較多。

至於外界關心為何今年病例數增加，曾淑慧說，有些專家認為是聖嬰現象造成，今年聖嬰現象有增強可能有相關，不過目前流行病學往年皆是如此，目前仍處在高峰。

疾管署指出，恙蟲病是由帶有恙蟲病立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

曾淑慧表示，恙蟲病在未接受治療的情況下，死亡率可高達60%，若能及時接受適當的抗生素治療（如 doxycycline），死亡率通常可降至5%以下。其致死率會因病原體菌株毒力、患者健康狀況及醫療資源可近性等因素而有所差異，因此早期診斷與及時治療是降低死亡風險的關鍵。

曾淑慧說，在台灣由於醫療可近性高，且醫師對恙蟲病具有較高的警覺性，大多數患者只要及時就醫並接受治療，死亡風險相當低。然而，若近期曾有山區、草叢、農地或露營等戶外活動史，並出現高燒、頭痛、紅疹等症狀，尤其是皮膚出現典型的黑色焦痂（eschar）時，應盡速就醫檢查，以利及早診斷與治療。

疾管署呼籲，民眾從事踏青、露營等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並使用政府機關核可含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridi或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑，依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位。此外，返家後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。相關資訊可至疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。