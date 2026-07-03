公布未足額進用身障遭罰企業 勞動部：無法源依據

勞動部定期公告未足額進用身心障礙者企業名單，但未公布裁罰企業及裁罰金額，勞動部今天表示，目前無公告裁罰的法源依據，未來若身權法修法，將評估是否提出修法建議。

為保障身心障礙者就業機會，身心障礙者權益保障法第38條第2項規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數1%，且不得少於1人。

如果企業未足額進用，勞動部會定期公告名單，且若義務單位是「無正當理由」違規，地方政府也可開罰，勞動部昨天召開「促進身心障礙者訓練及就業推動小組」第二次會議時，有委員建議應該公布未足額進用而遭裁罰的企業名單及裁罰金額等。

勞動部勞動力發展署組長劉玉儀今天表示，要求企業定額進用身心障礙者，是依照身權法相關規定辦理，也必須要定期公告在資訊公開的網站。

不過，劉玉儀表示，在裁罰部分目前仍無公告的法源依據，也涉及個資等，必須審慎處理，未來若身權法修法，會陸續收集各界意見，並研議討論是否要提出修法建議。

除了建議公布未足額進用企業裁罰資訊外，也有委員建議檢討職務再設計補助制度，考量物價調整及科技輔具日益增加，現行新台幣10萬元個人輔具補助上限應考慮再提高。

劉玉儀則表示，根據統計，近3年個人輔具超過新台幣10萬元的申請案有62件，後續會搜集相關數據、邀集地方政府等研商是否適時調整補助金額上限等。