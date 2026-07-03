慎防熱傷害 屏東竹田飆38.7度極端高溫、台南楠西38.0度

屏東縣昱榮中醫診所近日原公告因醫師臨時有事暫停看診，未料7月1日突然透過臉書宣布，診所負責人徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。消息曝光後，不少曾就診的病患湧入診所粉絲專頁留言哀悼，感謝徐醫師多年來的照顧，直呼「一路好走」。

2026-07-03 09:34