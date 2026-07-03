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慎防熱傷害 屏東竹田飆38.7度極端高溫、台南楠西38.0度

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，屏東縣竹田鄉今天下午出現38.7度極端高溫，其次是台南市楠西區38.0度、台南市玉井區37.3度。

中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 彰化縣 屏東縣

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