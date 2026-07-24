一趟就醫路，也是回家的路！「麥當勞叔叔之家」陪伴就醫家庭，守護每一次治療希望
今晚住哪裡？跨縣市跨區就醫家庭的難題，麥當勞叔叔之家暖心接住。對許多跨縣市與跨區就醫家庭而言，看病不只是治療，更是一場長時間的距離奔波與身心考驗。
根據國家衛生研究院兒童醫學及健康研究中心統計，在台灣，具有高度醫療需求及疾病複雜性的兒少約有63萬人，每年平均需要就醫2至3次。對跨縣市跨區求醫的家庭來說，除了擔心孩子病情，更要面對距離、交通、住宿、照顧及經濟壓力，每一次回診，都是一場不容易的旅程。
正因如此，「麥當勞叔叔之家」提供跨縣市及跨區就醫病童家庭免費住宿及關懷服務，希望打造一個「出門在外」也能安心休息的家，讓家長把有限的心力留給陪伴孩子，而不是疲於奔命。
從屏東到高雄，只為陪孩子長大
錢錢在媽媽懷孕29週時提早出生，體重僅有860公克。因為是極低體重早產兒，出生後便住進新生兒加護病房。
住在屏東潮州的錢錢媽媽，自懷孕期間便因緊急情況在醫生的建議下，前往高雄醫學中心住院安胎。孩子出生後，即使在坐月子，她每天往返超過兩個小時，只為了加護病房開放探望孩子的短短20分鐘。
出院後，錢錢仍需每週往返醫院3至4次，接受眼科、神經科等追蹤治療。媽媽一個人開車往返屏東與高雄之間，然而錢錢是個高需求的孩子，總想要有人抱，獨自坐在後座安全座椅上，這往返的兩個小時，整趟都在哭，她也無法停車安撫，只能忍著心疼，一路開往醫院。她坦言，最累的不是開車，而是每天擔心孩子，和路程往返的煎熬。
一個住宿空間，改變一家人的就醫生活
直到有一天，錢錢媽媽在早產兒社群中，看見其他家長分享「麥當勞叔叔之家」，才知道原來只要跨縣市或跨區就醫期間， 18歲以下孩子或照顧者有住宿需求，即可向醫院社工或護理站申請入住。
錢錢10個月大後，每週仍需接受3至4次物理復健治療，媽媽決定申請入住高雄「麥當勞叔叔之家」。
第一次踏進屋內，她忍不住說：「怎麼會有這麼溫馨的地方？真的有家的感覺。」
這裡不只是提供住宿，更像是一個能讓照顧者暫時喘口氣的地方。
不只是住宿，更是照顧者可以喘息的第二個家
屋內設有舒適房間、公共廚房、客廳與用餐區、親子閱讀與遊戲空間，入住家庭可以自己煮飯、洗衣、烘衣，每天也有志工準備活力早餐，甚至貼心提供加熱即食餐點，減少照顧者的生活負擔。
除了生活照顧，麥當勞叔叔之家還定期安排「主廚到我家」、「紓壓療癒」、「說故事陪伴」等活動，希望讓病童、手足及家長，能在漫長治療過程中，獲得片刻放鬆與支持。
錢錢媽媽分享，以前經常忙到下午四點，才吃得到早已冷掉的午餐；每天的生活幾乎都圍著孩子的治療打轉，總是擔心病情、趕著回診，連照顧自己都成了一件奢侈的事。入住後，孩子有了安全的活動空間，也能和其他孩子一起玩耍，她終於可以安心坐下來，好好吃一頓熱騰騰的飯、好好睡上一覺。更重要的是，在這裡，她遇見了許多有相同經歷的家長，不需要多說，就能彼此理解照顧者的辛苦與不安，讓她第一次感受到，原來自己並不是孤軍奮戰，而是真的有人陪著她一起走過這段艱難的路。
她也在這裡認識許多有相同經歷的家庭。彼此分享照顧經驗、互相鼓勵，不再獨自面對未知的治療旅程。
一個家，讓照顧者更有力量陪伴孩子
目前高雄「麥當勞叔叔之家」成立兩年多已陪伴超過2,000個就醫家庭，合作醫院包括高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院及義大醫院等。
除了住宿服務，也提供往返醫院的免費交通接駁，降低搭乘大眾交通工具的感染風險，讓家庭能更安心接受治療。
凡18歲以下病童，因門診、手術、檢查、住院或加護病房治療，於跨縣市或跨區就醫期間有住宿需求，都可透過醫院社工室或護理站協助申請，無須自行準備繁複證明文件，麥當勞叔叔之家將依需求及房況安排入住。
一趟就醫路，也能有家的陪伴
孩子的治療，也許還需要很長一段時間；但對照顧者而言，只要有人分擔生活壓力，就能把更多心力留給最重要的人。「麥當勞叔叔之家」提供的不只是免費住宿，而是一個讓病童家庭可以被接住的地方。在漫長的就醫旅程中，這份陪伴，讓每一次奔波，都多了一份溫暖，也讓家長更有力量陪伴孩子，勇敢迎向下一次治療。
了解更多: www.rmhc.org.tw
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