醫療專機每年需求上看百件 有人在新疆胸椎爆裂骨折花百萬返台

新冠疫情後國人出遊頻率增加，在國外突發意外找上門，外國語言不通、醫療費用高昂，往往許多人尋求醫療專機回台。專家表示，醫療專機需求不少，一年少則60件，多則100件，不過仍會評估患者狀況，給予不同方式後送回來。

一名40多歲的男性單車愛好者，年初前往新疆庫車騎車，不慎摔傷造成胸椎爆裂性骨折，在當地醫院治療，不過家屬希望能盡快回台治療，因此跟保險公司詢問醫療專機事宜，保險公司回復需要在當地住院休養約2至3個月，待情況穩定在回台比較安全，因此家屬另尋他路。

台中童綜合醫院航空醫療救援中心國際醫療轉送服務執行長盧立華表示，因為庫車位置偏遠且跟台灣沒有直飛，需要經過多次轉機，因此評估患者狀況沒問題，先從庫車搭乘救護車到阿克蘇，再利用民航機的擔架座位送往烏魯木齊，再搭航空飛到深圳，最後台灣醫療人員接手，從深圳再搭機回台灣，耗時約2天時間。

盧立華說，因為家屬無法負擔約300萬元的專機費用，又評估患者狀況可以承受民航機的擔架座位的方式，因此總共花費100多萬元費用順利回到台灣，繼續治療。

盧立華表示，另也有案例是在上海發生腦動脈瘤破裂，經治療1個半月仍未見改善，因此聯繫專機回台服務，因病患狀況嚴重，但也是無法負擔直接專機費用，也是採取民航機擔架座位並有醫護人員隨側在旁回台。

疫情後許多人為了圓夢紛紛出國，盧立華說，疫情困住許多人，因此許多年輕人帶長輩出門，但有時候就是會發生意想不到的狀況。或是出國在當地讀書的遊子、滑雪、騎車等極限運動不慎受傷者，都會尋求醫療專機服務，一年少則約60至70件，多則100多件都有。

盧立華表示，每名患者的嚴重狀況不一樣，因此給予服務也會有所不同，開價費用也會不同，像有些患者就適用民航機擔架座位由醫護人員陪同即可，有些嚴重者就需要專機氧氣量較高的環境後送會比較安全，且專機也有分大小、能乘載的醫護人員也有差別。因此針對不同個案的所在位置、狀況及交通方便程度也會讓開價有所落差。

盧立華坦言，其實不少醫院過去都希望可以發展醫療專機業務，不過要克服的難關不少，加上距離、費用、還有交通便利調度等情況都要考量，加上每個個案狀況真的落差多，所需資源也不同，因此讓許多醫院最後難以發展。