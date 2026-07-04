視線模糊、眼睛脹痛別只當疲勞！ 六大「青光眼徵兆」及早發現是關鍵



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「青光眼徵兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大青光眼徵兆有哪些。

青光眼被稱為視力的隱形殺手，初期症狀往往不明顯，許多人直到視力受到影響後，才驚覺眼睛早已出現異常。由於青光眼可能造成不可逆的視神經損傷，若未及時治療，甚至有失明風險，因此及早察覺警訊至關重要。

「視力異常」視野變窄需警覺 「眼睛脹痛」未必只是用眼過度！

網友熱議六大青光眼徵兆 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「青光眼徵兆」相關話題的討論，可以發現「視力異常」是最多人提及的警訊之一。便有眼科醫師針對「為什麼青光眼初期很難被發現？」解釋道，「當你的視野出現一小塊缺損時，大腦會自動利用另一隻眼睛的影像進行修補，等到感覺到視野變窄時，通常視神經已經損害超過40%了」，提醒若反覆出現視線模糊、視野變窄等狀況，應及早就醫檢查，避免錯過黃金治療期。

聲量排行第二的「眼睛脹痛」同樣是許多人在描述青光眼相關經驗時，經常提及的不適症狀。部分患者在眼壓升高時，會感覺眼球深處出現壓迫感，甚至伴隨疼痛不適。

有網友分享家中長輩確診青光眼前，「一直抱怨眼睛脹痛」，經過眼科檢查發現「眼眼壓高達40左右」，顯示眼睛脹痛不一定單純是疲勞感受，而可能是眼壓變化下，身體先發出的警訊之一。此外，「頭痛/頭暈」也是常見青光眼徵兆，有網友表示自己「小時候常常頭暈頭痛，出社會後才被診斷為輕度青光眼」，配合醫生開立的眼藥水治療後，頭痛與頭暈狀況才逐漸改善。

除了前述症狀之外，「眼睛發紅」、「噁心/嘔吐」及「虹視」也常出現在急性青光眼發作的症狀描述中。當眼壓在短時間內快速升高，患者可能出現眼睛充血發紅，也可能因眼壓刺激神經，引發劇烈頭痛、噁心甚至嘔吐。

同時，眼壓升高也可能造成角膜水腫，使光線通過角膜時產生散射或折射異常，進而讓患者看燈光時出現彩虹光圈，形成「虹視」現象。由於這些症狀常容易被誤認為結膜炎、偏頭痛或腸胃不適，因此更需要留意是否與青光眼有關。

青光眼造成的視神經損傷往往無法完全恢復，平時除了定期進行眼睛健康檢查外，也應特別留意自身變化，才能在疾病初期及時介入，守護珍貴的視覺健康。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「青光眼徵兆」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/31~2026/05/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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