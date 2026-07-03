空拍看台灣／巨幅畫布點亮北海岸！女王頭愈夜愈美麗

北海岸的野柳地質公園隨着夜幕低垂，原本在白日裡呈現土黃色的奇岩異石，在數萬盞LED燈光與數位投影的魔幻交織下，披上了極具科技感的斑斕彩衣，從空拍鏡頭望去，宛如一顆鑲嵌在海邊的璀璨寶石。

透過空拍機的鳥瞰鏡頭，野柳狹長的岬角在黑暗中拉出了一道優美的弧線，這座由大自然鬼斧神工雕刻而成的風化石群，此刻正上演著一場視覺饗宴，將奇岩化身畫布。蕈狀岩區的光影變幻：各式色彩鮮明、光影躍動的雷射光束與動態影片，精準地投影在各種型態的風化石上。多維度的立體視覺：時而是潮汐流動的深邃藍色，時而是萬花筒般絢麗的圖樣，靜態岩石在數位科技的妝點下彷彿有了生命，呈現出層次分明的立體動態舞台。

轉動空拍機鏡頭向下聚焦，地質公園內修築的木棧道上，早已被密密麻麻的賞景人潮給填滿。國際級觀光盛事魅力不減，現場排隊的遊客絡繹不絕，人手一支手機或相機，紛紛搶拍這一年中僅有少數夜晚才能見到的夢幻奇景。從高空俯瞰，遊客手中的銀幕微光與步道兩旁的迎賓燈廊相呼應，在黑暗中匯聚成一條流動的銀河，緩緩朝著園區的核心焦點移動。

不少人不遠千里奔著女王頭而來，依序排隊爭相合影「女王頭」，在黃、紅、藍等各色光雕投影的環抱下，女王頭呈現不同風貌的一面，岩面更成了大師畫作的實體畫布。這場結合了台灣獨特自然地景與數位光影美學的盛會，不僅成功透過「夜經濟」帶動北海岸周邊的觀光產值，更藉由空拍的宏觀視角，再次向皇冠海岸外的世界證明，台灣地質奇景在夜間依然擁有無可取代的國際魅力。