首航台中飛澎湖！華信引進「華航精神號」A321neo客機 國際線座位配置

暑假到了，離島航線進入旺季，華信航空今天起引進被稱作「華航精神號」的華航A321neo租機。首航台中-澎湖，提供高達235個座位數，飛一趟能抵先前的ATR-72飛3趟的載客量，對旅客疏運帶來很大幫助。

去年飛來台灣的亮黃色塗裝精神號，引發航空迷關注，經過近一年的改裝後投入華信服務。首航台中-澎湖，澎湖機場還特地安排灑水儀式。

華信航空董事長陳大鈞表示，隨著夏季國內離島航線訂位需求持續攀升，為提升整體運能、增加座位數以滿足搭機旅客的需求，特別以座位數多的A321neo客機投入營運，優先執飛金門、澎湖等高需求離島航線。

這輛「華航精神號」A321neo客機，維持精神航空廉航的高密度座位配置。總座數達235個，等於這架飛機飛一次，能達成ATR-72飛3次的疏運能力，這也是國籍航空首度將國際線座位配置拉到國內線。

由於離島機場無法提供廣體客機起降，因此這架精神號配置，應為能夠疏運的最大限度，對國內線旺季的疏運可以達到很好的效果。

華信表示，全機配置235個座位，包括8席豪華經濟艙及227席經濟艙。豪華經濟艙採每排左2右2配置，經濟艙則採左3右3配置。且座椅採用新世代高密度舒適座椅，並選用固定式椅背設計，提供旅客更穩定、舒適的乘坐空間。

華信航空總經理莊明哲進一步說，為擴展國際區域航線，華信航空已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計2027年下半年陸續引進兩架A321neo客機，未來將投入東南亞及東北亞等區域航線營運，持續提升整體運能及營運競爭力。