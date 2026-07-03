快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

首航台中飛澎湖！華信引進「華航精神號」A321neo客機 國際線座位配置

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
華信航空這架A321neo全機配置235個座位，包括8席豪華經濟艙及227席經濟艙。圖／華信航空提供
華信航空這架A321neo全機配置235個座位，包括8席豪華經濟艙及227席經濟艙。圖／華信航空提供

暑假到了，離島航線進入旺季，華信航空今天起引進被稱作「華航精神號」的華航A321neo租機。首航台中-澎湖，提供高達235個座位數，飛一趟能抵先前的ATR-72飛3趟的載客量，對旅客疏運帶來很大幫助。

去年飛來台灣的亮黃色塗裝精神號，引發航空迷關注，經過近一年的改裝後投入華信服務。首航台中-澎湖，澎湖機場還特地安排灑水儀式。

華信航空董事長陳大鈞表示，隨著夏季國內離島航線訂位需求持續攀升，為提升整體運能、增加座位數以滿足搭機旅客的需求，特別以座位數多的A321neo客機投入營運，優先執飛金門、澎湖等高需求離島航線。

這輛「華航精神號」A321neo客機，維持精神航空廉航的高密度座位配置。總座數達235個，等於這架飛機飛一次，能達成ATR-72飛3次的疏運能力，這也是國籍航空首度將國際線座位配置拉到國內線。

由於離島機場無法提供廣體客機起降，因此這架精神號配置，應為能夠疏運的最大限度，對國內線旺季的疏運可以達到很好的效果。

華信表示，全機配置235個座位，包括8席豪華經濟艙及227席經濟艙。豪華經濟艙採每排左2右2配置，經濟艙則採左3右3配置。且座椅採用新世代高密度舒適座椅，並選用固定式椅背設計，提供旅客更穩定、舒適的乘坐空間。

華信航空總經理莊明哲進一步說，為擴展國際區域航線，華信航空已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計2027年下半年陸續引進兩架A321neo客機，未來將投入東南亞及東北亞等區域航線營運，持續提升整體運能及營運競爭力。

華航精神號首航澎湖，舉行灑水儀式。圖／華信航空提供
華航精神號首航澎湖，舉行灑水儀式。圖／華信航空提供

澎湖 華信 華航

延伸閱讀

高馬航線重啟運量開紅盤！華信航空彩繪機首航、班次倍增助攻觀光旺季

星宇航空台中航線再加一 旅客突破百萬里程碑台中-札榥航線正式開賣

台中機場今夏增3航線 直飛成都、青島、沖繩

下半年旅遊戰開打！可樂×星宇全航線7折起 東南主推冬遊義大利省10%

相關新聞

中醫診所「院長辭世」突停業！病患不捨湧入悼念：華陀在世

屏東縣昱榮中醫診所近日原公告因醫師臨時有事暫停看診，未料7月1日突然透過臉書宣布，診所負責人徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。消息曝光後，不少曾就診的病患湧入診所粉絲專頁留言哀悼，感謝徐醫師多年來的照顧，直呼「一路好走」。

不要再用ChatGPT查新聞了！一文看懂4大主流 AI正確用法

不同任務要用哪個AI工具？一文帶你搞清楚。

慎防熱傷害 屏東竹田飆38.7度極端高溫 台南楠西38.0度

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，屏東縣竹田鄉今天下午出現38.7度極端高溫，其次是台南市楠西區38.0度、台南市玉井區37.3度。

新疆摔傷胸椎爆裂骨折 台男耗百萬返台 醫曝疫後需求增多則上百件

新冠疫情後國人出遊頻率增加，在國外突發意外找上門，外國語言不通、醫療費用高昂，往往許多人尋求醫療專機回台。專家表示，醫療專機需求不少，一年少則60件，多則100件，不過仍會評估患者狀況，給予不同方式後送回來。

空拍看台灣／巨幅畫布點亮北海岸！女王頭愈夜愈美麗

北海岸的野柳地質公園隨着夜幕低垂，原本在白日裡呈現土黃色的奇岩異石，在數萬盞LED燈光與數位投影的魔幻交織下，披上了極具科技感的斑斕彩衣，從空拍鏡頭望去，宛如一顆鑲嵌在海邊的璀璨寶石。

華信引進「華航精神號」A321neo客機 國際線座位配置 首航台中飛澎湖

暑假到了，離島航線進入旺季，華信航空今天起引進被稱作「華航精神號」的華航A321neo租機。首航台中-澎湖，提供高達235個座位數，飛一趟能抵先前的ATR-72飛3趟的載客量，對旅客疏運帶來很大幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。