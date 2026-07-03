影／全球首例！紅頭平甲蛛毒液直攻眼球 22歲女血腫險失明

全球首例！22歲林姓女子遭紅頭平甲蛛襲擊右眼，毒液直攻結膜，引發劇烈血腫，眼科醫師直呼「從未見過」，經4周治療痊癒恢復視力。醫療團隊首度建立物種鑑定、毒液反應與臨床治療證據，將提供世界衛生組織WHO參考，盼成為毒蜘蛛研究的重要突破。

達特楊眼科聯盟執行長、眼科醫師洪啟庭表示，林女就醫時主述在家看電視，突然有蜘蛛從天花板墜落，滑過右眼，反射性揮手拍落，順手用衛生紙把蜘蛛包起來帶到醫院，這個下意識的動作保留「真凶」完整性，也讓台灣誕生全球首例紅頭平甲蛛入侵眼睛病例。

檢查後發現，右眼結膜裡竟藏著兩截蜘蛛殘肢，取出後以生理食鹽水沖洗，再用棉棒刮除殘留毒素，沒想到結膜出現異常反應，瞬間腫脹、出血，棉棒每刮一次就滲血一次，越刮越腫，完全超出臨床經驗。

「愈治愈心驚，從沒看過」，洪啟庭說，自己行醫多年，從未見過結膜如此劇烈反應，直到治療第4周，腫脹消失，視力恢復到1.0，讓醫療團隊鬆一口氣。

經蜘蛛分類專家鑑定，確認是紅頭平甲蛛，又稱地中海隱遁蛛，牠的毒液含有「鞘磷脂酶D」，會攻擊血管內皮細胞與紅血球，引發劇烈發炎，輕者出現水泡、皮膚潰瘍與壞死；嚴重會在48小時內引發急性腎衰竭、瀰漫性血管內凝血、大量出血甚至奪命。

國際文獻曾記載紅頭平甲蛛咬傷病例，只因眼瞼被咬傷，就得接受重建手術，他心有餘悸說，林女之所以能保住視力，是因毒液量稀少、及時清創，逃過失明危機，也因完整保留蜘蛛屍體，才得以建立完整證據鏈，讓這份研究具有重要醫學價值。

紅頭平甲蛛原生於地中海，近年隨著貨櫃與國際物流擴散到各國，台灣雖不常見，但已非首度出現，牠不會主動攻擊人，卻喜歡躲在天花板、衣櫃、冰箱背面、舊紙箱及倉庫等陰暗空間，應該定期清理、減少雜物堆積，避免蜘蛛藏匿機會。

洪啟庭說，若不幸疑似遭蜘蛛叮咬，切勿急著拍死或丟棄蜘蛛，最好以衛生紙或容器保存後帶到醫院，因為辨識蜘蛛種類，才能精準決定治療方向。

22歲女遭紅頭平甲蛛襲擊，結毒液直攻眼球，結膜腫脹、出血險失明。圖／洪啟庭提供