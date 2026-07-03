海門冬減甲烷排放但耗電 水試所新技術省電9成

農業部水產試驗所先前發現，屬於藻類的海門冬添加在飼料中，可大幅減少牛羊等反芻動物的甲烷排放，但陸上養殖海門冬非常耗電，新開發的技術則可省電逾9成，環保不再打折扣。

農業部今天發布新聞稿，水試所針對全球暖化潛勢極高的甲烷排放源，開發「海門冬四分孢子體生產技術」，添加至飼料，可大幅減少牛羊等反芻動物的甲烷排放。

水試所表示，海洋紅藻「海門冬」富含「溴仿」成分，能精準阻斷反芻動物瘤胃中的甲烷生成途徑。

水試所利用國產海門冬進行牛瘤胃離體發酵試驗，結果顯示，僅需在飼料中添加5%的海門冬粉末，即可抑制甲烷高達99.78%；在乳牛動物試驗，添加0.15%的海門冬粉末，甲烷抑制率則高達66%，深具商業開發價值。

不過，水試所發現，在陸上養殖海門冬時，極易於傳統養殖槽中沉降堆積，過去多仰賴高能耗的通氣設備以維持懸浮，導致其作為「減碳產品」的環保價值因高用電量而大打折扣。

水試所首度開發將「太陽光電」與「變頻水車」導入跑道式桶槽，研發出高效能、低能耗的「海門冬光電養殖示範模組」，有效降低生產海門冬所產生的能耗，省電達9成以上。

水試所表示，將持續優化這項綠能智慧養殖模組，積極推廣至示範場與民間養殖業者，並嘗試導入儲能設備，以建立高度韌性的低碳養殖能源架構，盼透過綠色能源與養殖技術的雙軌並進，加速台灣畜牧業減排綠色轉型。