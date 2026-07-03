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搭船行動電源不離身 航港局申報系統上線可匿名通報航安疑慮

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
航港局局長葉協隆今再加強宣導，長航程海巡在行李安檢時會特別留意鋰電池勿托運，短航程則是以隨身攜帶為原則。記者孟嘉美／攝影
航港局局長葉協隆今再加強宣導，長航程海巡在行李安檢時會特別留意鋰電池勿托運，短航程則是以隨身攜帶為原則。記者孟嘉美／攝影

7月放暑假，不少人會搭船出遊、從事水域活動。航港局新吉祥物「波比」（Bobby）也驚喜首度亮相，取名諧音「保庇」。今年宣導重點新增電池規定，航港局表示，去年澎湖發生過航程中行動電源起火意外，今加強宣導，搭船時行充仍以目視可及為主，不能托運或放行李區。同時航港局也有申報系統，航程中要是發現航安問題，都能上網匿名通報。

航港局今天舉辦2026海運安全月啟動記者會，宣導4+1主題。4大主題包含「人船避碰」、「鋰電池安全」、「乘客實名制」及「救生宣導」。

航港局局長葉協隆說「航安無假期」，去年12月人船避碰規定已經上線，今年列為優先宣導主題，進一步落實相關規範。

此外，交通運具行動電源意外頻傳，旅客須遵守4不1注意，包含不使用未經檢驗鋰電池、電池膨脹或變形就不使用、不在高溫下使用，以及鋰電池不托運。

葉協隆表示，去年整年航船僅遇到1起行動電源起火事故，當時旅客是搭乘澎湖交通船「南海之星1號」，航程中行動電源疑似過熱導致起火。今再加強宣導，長航程海巡在行李安檢時會特別留意鋰電池勿托運，短航程則是以隨身攜帶為原則。

而去年8月實施的登船實名制新制，航港局也提醒旅客至少需提早30分鐘到場購票、登錄資料。國人可使用身分證或健保卡、外國旅客能用護照代替，若無法出示證件，需配合額外作業且簽具切結書，可能耽誤登船流程。

葉協隆特別說到4+1最重要的+1是，所有旅客、航商及船員等都可以是航安守護者。航港局已經建構「海運安全自願報告系統」，所有人在乘船過程中發現不安全問題，都可以上網通報航港局，一起守護航安。

澎湖 航港局 行動電源

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