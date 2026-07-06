「金釀No.2-北風烈魄 Double Cask」限量上市　翻玩雙桶熟陳 獻予行家

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金門酒廠攜手味丹企業推出的「金釀 桶陳金門高粱酒」，2025年6月以「No.1琥珀大地」開啟系列篇章，緊扣「中式釀造、西式桶陳」的創新概念，引發高粱酒市場與烈酒玩家關注。它不是威士忌的複製，也不是傳統高粱酒換上洋酒語彙，而是以金門高粱酒為核心，經過橡木桶熟成，展開屬於中式蒸餾酒的全新風味。金釀系列「No.2北風烈魄」正式限量登場，以Double Cask雙桶熟成，為桶陳高粱酒帶來更完整、更深邃的風味進化，更展現金門酒廠製酒團隊對桶陳風味的精準拿捏與詮釋。

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美國初次桶與西班牙PX雪莉桶 打造甜潤、木質、果乾層層交織的滋味

「金釀No.2-北風烈魄」承襲傳統固態發酵工藝，並導入更高規格的雙桶熟成設計。這次特別採用美國新桶與西班牙PX雪莉桶進行雙桶熟成，讓兩種各自鮮明的桶型風味在酒體中交織融合。美國新桶帶來奔放的香草、焦糖與烘烤橡木氣息，建立酒體剛勁而清晰的骨架；PX雪莉桶則注入濃郁葡萄乾、黑糖蜜與熟成果乾般的甜潤層次，使整體口感在厚度之外，更添圓潤與華麗。

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相較首版「No.1-琥珀大地」以香草、奶油甜味與溫暖深琥珀酒液開啟系列印象，「No.2-北風烈魄」的風味表現更具層次張力。入口即展現細緻滑順的酒體，沒有壓迫感，卻能感受到飽滿結構。前段以香草、烘烤橡木與微煙燻氣息開場，中段逐步堆疊焦糖、太妃糖、葡萄乾與熟果甜韻，尾韻則延伸出雪莉桶帶來的黑糖蜜與細緻辛香料氣息，甜潤、木質、果乾三重交織，尾韻特別悠長，是No.2最鮮明的風味亮點。

中式釀造 西式桶陳，四火工藝 淬鍊極韻

本次仍奠基在獨到的「四火工藝」，前半段堅持古法固態釀造工藝，「麴火」掌控發酵溫度，以細緻溫火，緩緩激發麴塊中的原生香氣，孕育出酒香靈魂；「蒸餾火」在高溫烈焰中提煉出純淨與豐饒，火力大小直接影響酒精、香氣、油脂的提取速度與分層，小心控制才能保留細膩香氣與醇厚感。

後半段開始融入西方工藝元素，「桶燒火」炙燒橡木桶，釋放香草、焦糖、黑糖、果乾等風味，構成金門高粱酒在桶中深化香氣與口感的基礎；最後，橡木桶在麴房旁熟成，製麴散發的熱能構成「熟成火」，慢慢收斂香氣輪廓，口感更加精緻細膩、圓熟悠長。

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金門酒廠首席調酒師王偲名表示，熟成環境同樣是No.2風味形成的重要關鍵。橡木桶在金門酒廠製麴大樓中進行熟陳，這裡的四季溫差顯著，可達16至36°C，再加上日夜溫差的自然呼吸循環，加速酒液與橡木桶之間持續呼吸與轉化，促進熟成與風味堆疊，使酒感更加圓潤飽滿，香氣表現也更立體而悠長。

裝瓶後持續熟成，展現層次與張力，越放越精彩

有別於威士忌，金門高粱酒採固態發酵製程，裝瓶後仍會持續熟成、陳化，展現酒體的層次與張力，每次開來喝，風味好像又更進化。除了雙桶熟成所帶來的風味升級，「No.2」也延續金釀系列對真實桶陳風味的堅持。採非冷凝過濾，完整保留天然酯類香氣與油脂質地，使口感更具結構與層次。同時堅持零焦糖添加，酒液色澤完全來自橡木桶熟成與高粱本身，讓每一滴酒都真實映現時間、溫差與雙桶交融的成果。

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常溫純飲可完整感受雙桶熟成帶來的香氣遞進與尾韻層次；輕度冰鎮或加冰塊後飲用，甜潤感與木質香氣更加奔放，口感也更顯滑順。無論是資深高粱酒藏家、威士忌愛好者或是想入門桶陳高粱的新世代烈酒玩家，「金釀No.2北風烈魄」都是最具 CP 值、值得品飲與反覆探索的進階之作。

【金釀 桶陳金門高粱酒-島之四象 No.2 北風烈魄】

●酒精度：46度｜容量：750ml

●建議售價：1,600元/盒

●購買通路：各大菸酒專賣店(實際辦法與價格依通路為準)

●瞭解更多：https://lihistatus.com/5MrUd

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