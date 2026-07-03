e手掌握父母慢性病回診 健保「健康存摺」App授權家屬隨時查

未與父母同住的甄小姐因父母患有慢性疾病，需定期回診及追蹤檢查，過去她須返家詢問長輩健康狀況，並整理服藥與檢查資料；現在只要父母使用手機登入「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，授權甄小姐查閱父母資料，便可即時掌握家人健康。

為協助民眾更便利地掌握家人健康情形，健保署推出「健康資訊分享｜眷屬管理」功能，讓健康存摺不僅是個人的健康管理工具，更進一步升級為全家人的健康管理平台。

健保署長陳亮妤表示，健康存摺提供就醫資料、檢驗檢查結果、用藥資訊等查詢服務，截至目前使用人數已達1000多萬人，使用人次已破6億人次，健康存摺眷屬管理功能每年平均約有40萬人使用，可協助民眾關懷家中小孩、長輩或配偶等健康狀況，為保障成年人個人資料隱私並尊重其自主意願，使用此功能前須取得本人同意授權後方可查閱其相關健康資訊。透過此機制，家屬能更安心掌握被照顧者的就醫紀錄與用藥情形，進一步提升健康管理的便利性，促進家庭共同參與健康照護。

以甄小姐為例，現在只要父母使用手機登入「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，進入「健康資訊分享｜眷屬管理」功能，點選「同意他人查看」並新增甄小姐為授權對象，甄小姐登入App完成同意程序後，甄小姐即可於「我可查看清單」查閱已授權家人名單，並可查閱父母健康存摺資料，有助於即時掌握家人健康。

另有關健康存摺眷屬管理問答集，參考健保署全球資訊網-首頁／健保服務／健保與就醫紀錄查詢／健康存摺My Health Bank／認識健康存摺／眷屬管理。