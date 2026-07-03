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巴威颱風眼逐漸鞏固 粉專：將快速蛻變、強度突飛猛進

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風眼正逐漸鞏固。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
巴威颱風眼正逐漸鞏固。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中度颱風巴威持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，從最新衛星雲圖來看，巴威颱風眼正逐漸鞏固，整體結構持續改善。接下來幾天將看到一個快速蛻變、強度突飛猛進的巴威颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風處於快速增強階段，最快今晚就有機會達到強烈颱風等級。由於環境條件相當有利它發展，未來巔峰強度預估可達每秒60公尺以上，暴風圈半徑預估可擴大至350公里左右，將是一個強度強、風場廣闊的大型颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

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