高齡出遊者增！半年內3度施救不適長者 台大醫曝機上醫療設備少盼升級

隨高齡旅遊需求增加，飛航健康議題備受重視，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，她曾於半年內3度搭機，全數遇到機上乘客健康需求需協助，趕赴現場發現為長輩因飛航高度、氣壓等因素，導致胸悶不適、喘不過氣等情況。台大醫院今天與長榮航空簽訂合作備忘錄，加入「空中仁醫」計畫，院內有意願醫師至長榮系統內註記，如有乘客發生狀況，空服員將至醫師座位請求協助。

台大醫院院長余忠仁說，民眾出國旅遊、洽公機會愈來愈高，除旅遊目的地傳染病需提前施打疫苗預防，隨高齡者出國機會增加，受慢性疾病、特殊身體狀況影響，飛行過程中、上機前都須做好準備，該院除透過旅遊醫學門診提供諮詢，幫助民眾做好準備，也鼓勵醫師加入「空中仁醫」計畫，在機上緊急情況時出手相助，盼民眾安心飛向世界、健康反回台玩。

程劭儀說，她是長榮航空愛用者，曾於半年內3度在搭機遇到機上乘客身體出狀況，醫護人員廣播尋求醫療人員協助，她趕赴現場，發現許多自家同事也已趕到，這3次乘客情況均不危急，為年長者因飛行氣壓，導致心臟不適、喘不過氣，經處置後均無大礙，不過，機上常備藥物、設備較少，盼透過升級機上醫療設備，並建議高齡長輩出發前，預先至旅遊醫學門診，評估是否適合搭機。

台大醫院副院長黃國晉說，他曾在赴香港參與國際會議途中，遇到一位孕婦流產，需緊急醫療協助，聽到機組人員廣播，他立即趕赴流產婦人身旁，卻發現機上設備相當陽春，「只有氧氣筒、血壓計、止痛藥」，但他仍利用既有資源，陪伴這名流產婦人直至降落機場，由當地醫療院所將人送至醫院救治，呼籲各家航空公司定期更新、查核機上醫療設備，讓民眾旅遊過程更安全健康。

在醫療資源匱乏前提下出手救援，難免有醫療糾紛發生可能性。台大醫院家庭醫學部主治醫師李怡萱說，全球許多國家針對醫師於空中救援等「非執勤期間施救」設有保護措施及免責法律條款，不同國家、空域有不同規定，將向院內同仁多加說明，盼同仁不必擔心，可放心救治有需求民眾，且有緊急需求時，醫療人員並不會顧慮醫療糾紛，會以搶救寶貴性命為優先。

長榮航空總經理孫嘉明不透露近年機上旅客身體不適，醫師緊急施救的案件數量。他強調，年長不代表身體不健康，個人身體健康民眾自己最清楚，民眾可在上機前先諮詢旅遊門診醫師，確認身體狀況是否適合搭機，該公司除透過空中仁醫計畫提供民眾協助，也導入MedLink可在緊急事件時與地面醫療人員連線，至於機上設備，目前除基本的血壓計、常備用藥外，也納入腎上腺素。