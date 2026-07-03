未來1周高溫炎熱 巴威颱風下周中後期接近台灣 關注路徑變化

目前太平洋地區有兩個熱帶系統，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，包括在南海今天清晨2時形成的梅莎颱風，對台灣天氣沒有直接影響。另外，關島東方的巴威颱風，未來比較偏向往西北西方向移動，近期距離台灣仍相當遙遠，不過在下周三、下周四以後會比較接近琉球附近海域，後續也要特別留意對台灣附近天氣的影響。

未來1周天氣仍是太平洋高壓影響，多雲到晴的穩定天氣為主。不過，朱美霖表示，巴威颱風下周中後期接近台灣東方海域之後，天氣會有所轉變，要多加留意巴威颱風未來動態。

洋面上兩個熱帶系統各自發展，朱美霖表示，在南海的梅莎颱風未來偏北方向移動，外圍的雲系距離台灣稍微遙遠一些，所以影響上比較低。而距離台灣東南東方約3800公里海面上的巴威颱風，未來一段時間主要受到北方的太平洋高壓勢力的導引，往偏西北西的方向移動。

她說，巴威颱風下周一、下周二左右，會通過關島西方海域。下周三、下周四會稍微比較接近琉球的東南方海域，這段期間洋面相當有利它的發展，有持續增強的趨勢，可能來到強烈颱風等級。下周三、下周四左右，會更加接近琉球的南方海域，屆時台灣附近風場隨著它逐漸接近、北上，風場會有點轉成偏東北風，也容易受到它附近的影響。

未來1周降雨趨勢，朱美霖表示，今明兩天為南到東南風的風場為主，所以東南部、恆春半島零星降雨，但雨勢不會太明顯，其他各地為午後雷陣雨的天氣型態為主，中部以北、各地山區容易有局部午後雷陣雨發展，留意中部以北山區可能有局部較大雨勢發生。

朱美霖說，周日至下周二偏南風狀況之下，午後雷陣雨範圍偏向中部以北，並且往山區限縮，留意北部、南投平地附近降雨機率比較高一些，有局部較大雨勢。下周三巴威颱風接近，外圍有比較沉降的乾空氣影響，午後雷陣雨範圍略為縮減一些，以各地山區午後雷陣雨為主。後續隨著颱風逐漸接近，台灣附近的風場轉為偏東北風，北部、宜蘭可能有斷斷續續陣雨或雷雨出現，其他各地還沒受到影響的時候，大致以午後雷陣雨的天氣型態為主。

溫度趨勢，朱美霖表示，由於降雨偏少、上午晴朗炎熱，所以各地高溫都可以來到34至35度左右。中央氣象署今明兩天持續發布高溫資訊，尤其是中南部近山區平地、大台北盆地有些偏高氣溫出現，西半部高溫可以來到35至36度左右，局部近山區、河谷盆地會來到36度以上高溫。

朱美霖表示，周日至下周二，溫度還是偏高一些，比較高的氣溫大致上在中部近山區，有局部36度以上高溫。下周三、下周四隨著颱風逐漸接近，帶來一些雲量增多情形，下周三各地氣溫偏高、34至35度左右，下周四雲量增多之後，各地氣溫下降一些。

巴威颱風目前距離台灣遙遠，朱美霖表示，下周三以後颱風來到太平洋高壓勢力偏向西南側，有一些比較往北轉向的路徑，後續看它往北轉向的路徑角度，是否會更接近台灣附近，持續觀察。太平洋高壓勢力主要提供它導引氣流，所以目前它在高壓南側往西偏西北西的方向移動，後續來到台灣附近，主要是來到高壓的西南側，所以在導引它的氣流上有偏北的分量出現，當它到琉球南方近海一帶，會往偏西北方向移動，看整體的大氣環流和它的強度、結構對路徑上的影響。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

梅莎颱風和巴威颱風的路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供